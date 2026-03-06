Un nuevo sismo se registró en Colombia durante la noche de este viernes 6 de marzo de 2026, de acuerdo con información preliminar del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico tuvo epicentro en el municipio de Los Santos, una zona conocida por su constante actividad sísmica.

(Vea también: Temblor en Colombia sacudió la madrugada de este viernes: esta fue la magnitud y el epicentro)

Según el boletín actualizado del organismo, el evento ocurrió hacia las 23:18 hora local y alcanzó una magnitud de 3.1. El reporte también indica que el sismo se originó a una profundidad aproximada de 150 kilómetros, lo que lo clasifica como un movimiento telúrico de profundidad intermedia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas. En muchos casos, cuando los sismos ocurren a grandes profundidades, su percepción en superficie suele ser leve o incluso imperceptible para gran parte de la población.

Otro sismo se registró horas antes en Tesalia

Horas antes de este evento, la citada entidad también reportó otro movimiento telúrico en el país. Según el boletín actualizado, el sismo ocurrió a las 7:40 p. m., con epicentro en el municipio de Tesalia (Huila).

El evento tuvo una magnitud de 2.6 y se registró a una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros). Este tipo de sismos, aunque suelen ser de baja magnitud, pueden llegar a sentirse con mayor facilidad por las comunidades cercanas debido a que ocurren a poca profundidad.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos (Santander)?

El municipio de Los Santos, ubicado cerca de Bucaramanga, hace parte del llamado “nido sísmico de Bucaramanga”, una de las áreas con mayor concentración de movimientos telúricos en Colombia. En esta región se registran decenas de sismos cada día, la mayoría de baja magnitud y a profundidades considerables, por lo que rara vez provocan daños.

Por ahora, los organismos de monitoreo continúan analizando el evento mientras mantienen vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en el país. Entretanto, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante sismos establecidas por los organismos de gestión del riesgo.

