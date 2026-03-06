Un temblor se registró en la madrugada de este viernes 6 de marzo de 2026 en el departamento de Santander, de acuerdo con información preliminar de las autoridades geológicas.

Según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a la 1:25 a. m. (hora local) y alcanzó una magnitud de 2.6.

El reporte oficial señala que el sismo tuvo profundidad superficial (menor a 30 kilómetros) y su epicentro se ubicó en el municipio de Barrancabermeja. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen monitoreo en la zona para determinar si hubo algún impacto.

El SGC también invitó a los ciudadanos que hayan percibido el movimiento a reportar la experiencia a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el registro de este evento sísmico.

Cómo reportar un sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con una herramienta para que los ciudadanos informen si percibieron un temblor en cualquier región del país. Se trata del formulario ‘Sismo Sentido’, que ayuda a los expertos a recopilar datos sobre intensidad y alcance del movimiento telúrico.

Las personas que hayan sentido un sismo pueden reportarlo de la siguiente manera:

Ingresar al portal oficial del Servicio Geológico Colombiano .

Buscar la opción “¿Sintió este sismo?” dentro del reporte del evento.

Completar un formulario en línea con datos básicos sobre la experiencia.

En el formulario se solicitan detalles como:

Ciudad o municipio donde se percibió el temblor.

Hora aproximada en la que se sintió el movimiento.

Intensidad percibida , por ejemplo si fue leve, moderada o fuerte.

Si se observaron objetos moviéndose, ruidos o vibraciones en la vivienda.

La información recopilada permite a los especialistas analizar cómo se sintió el sismo en distintas zonas del país, lo que contribuye a mejorar los registros y estudios sobre la actividad sísmica en Colombia

