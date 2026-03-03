Un evento sísmico de magnitud 2,8 fue registrado en la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, a las 00:05 a. m., con epicentro en La Gloria, departamento de Cesar (Colombia).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tembló duro en Colombia en la mañana de este lunes 2 de marzo: les dañó el desayuno a varios)

Según el boletín del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo profundidad superficial (menor a 30 km), lo que significa que se registró en las capas más cercanas a la superficie terrestre.

Este tipo de sismos, aunque de magnitud moderada, en ocasiones puede ser percibido como un ligero temblor por personas que se encuentren relativamente cerca del epicentro.

Lee También

Hasta el momento no se reportan daños materiales, heridos ni efectos asociados, pero las entidades locales invitan a la población a reportar si sintió este sismo a través de los canales oficiales de monitoreo sísmico y protección civil. Esta información ciudadana es valiosa para complementar los registros instrumentales y aportar mayor precisión sobre cómo fue percibido el temblor en diferentes zonas.

Recomendaciones en caso de terremoto

Ante un evento sísmico relevante, las autoridades recomiendan mantener la calma y tomar en cuenta las medidas básicas de seguridad ante sismos, tales como:

Identificar salidas seguras y zonas libres de objetos que puedan caer.

Evitar permanecer cerca de ventanas, muebles altos o elementos que puedan volcarse.

Si el temblor ocurre mientras está en la calle, alejarse de fachadas y cables eléctricos.

Además, se puede reportar estos eventos de manera fácil y gratuita a través del formulario ‘Sismo sentido’ dispuesto por el Servicio Geológico Colombiano para tal fin.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.