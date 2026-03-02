Colombia perdió este 2 de marzo de 2026 a una de las voces más reconocidas en el campo de la innovación tecnológica y la transformación digital en el país con el fallecimiento de Ingrid Paola Hernández Sierra, quien se desempeñaba como coordinadora de Transformación Digital y asesora de Presidencia desde 2022.

De acuerdo con Blu Radio, ella era abogada de profesión, con especializaciones en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA, Hernández construyó una trayectoria de más de quince años en el sector de las TIC, donde dejó una marca significativa como estratega de políticas públicas y regulaciones.

Su trabajo fue clave en el planteamiento del marco general de las telecomunicaciones en Colombia, siendo parte de la formulación de la Ley 1341 de 2009, que redefinió la regulación del sector.

En su paso por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Hernández acompañó investigaciones a operadores del sector y apoyó iniciativas como el Registro TIC y la gestión del espectro radioeléctrico, contribuyendo a políticas que buscaron equilibrar regulación, supervisión y operación tecnológica en el Estado.

Su muerte provocó diversas expresiones de pesar en el ecosistema digital colombiano. La ministra de las TIC, Carina Murcia, resaltó su liderazgo y compromiso con el uso de la tecnología como herramienta para mejorar la vida de las personas.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Ingrid Hernández, coordinadora de Transformación Digital de @infopresidencia. Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas. Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, manifestó Murcia.

Además, líderes del sector e instituciones como la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones y otros colegas expresaron condolencias y reconocimiento por su aporte al desarrollo digital nacional.

Hernández era también una presencia habitual en debates y espacios públicos sobre políticas digitales, lo que la convirtió en un referente técnico y en una figura respetada dentro de la comunidad de innovación tecnológica en Colombia.

