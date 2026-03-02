La tragedia de Kevin Acosta, el niño de 7 años que perdió la vida esperando medicamentos para la hemofilia, ha escalado a un terreno judicial que pone a temblar al Gobierno Nacional. Según se reveló en Blu Radio, la familia del menor ha decidido radicar una denuncia penal formal contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galvis.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Minsalud dio indolente explicación sobre caso de Kevin, niño que murió esperando medicamentos)

El caso ha desatado un choque de versiones doloroso. Mientras que desde el Gobierno se ha sugerido que el incidente que desencadenó el final de Kevin fue una caída de bicicleta, la familia sostiene que el verdadero “pecado” no fue el golpe, sino la falta de fármacos vitales que la Nueva EPS no suministró a tiempo. La denuncia por negligencia busca establecer responsabilidades directas en la cadena de mando de la intervención de la EPS más grande del país.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no solo debe enfrentar este proceso penal. Al escándalo de la Nueva EPS se le suma una nueva preocupación de salud pública: la alerta roja por sarampión. En Colombia ya se han confirmado tres casos importados, y el temor de las autoridades sanitarias es que la enfermedad empiece a presentar casos de transmisión local, lo que pondría en jaque el sistema de vacunación y respuesta rápida del Ministerio.

Lee También

Lee También

La familia de Kevin Acosta espera que este proceso judicial sirva como precedente para que ningún otro paciente con enfermedades huérfanas o de alto costo muera esperando un trámite administrativo o un medicamento que nunca llegó. El país sigue atento a la respuesta de la Casa de Nariño ante esta denuncia que toca directamente la fibra de la reforma a la salud y las intervenciones estatales.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables