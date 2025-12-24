El Instituto Nacional de Salud de Colombia ha confirmado el primer caso de gripe H3N2 en el país. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el paciente afectado es un niño de dos años que contrajo el virus mientras viajaba al extranjero en octubre. Aunque el menor presentó síntomas leves, ya se encuentra completamente recuperado. Este evento ha provocado una alarma a nivel continental sobre la posible propagación del virus.

Este anuncio surge en medio de una vigilancia continental generalizada debido al circular activo del virus H3N2 en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá que la Organización Panamericana de Salud (OPS) ha alertado. Estas temporadas marcadas por la cepa del virus suelen tener un impacto más severo en adultos mayores, incrementando el riesgo de hospitalización.

En este caso, se trata de un acontecimiento importado, anteriormente el menor había viajado a Estados Unidos. Ante la situación, no se ha notado un aumento en los casos de infecciones respiratorias en Antioquia. Por otro lado, las cifras de infecciones respiratorias en Medellín han mantenido una estabilidad con una disminución de consultas médicas, hospitalizaciones y muertes a causa del virus.

“Nuestra ciudad está preparada para atender cualquier eventualidad con relación al H3N2. Tenemos la capacidad en nuestro sistema de salud y vacunación disponible en puntos de atención públicos. Insisto en la importancia de acudir a los puntos de vacunación y evitar que el virus se propague como en otros países”, declaró el alcalde Gutiérrez a través de su cuenta en X.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, también reafirmó la importancia de las medidas preventivas básicas como la higiene de manos y el aislamiento ante síntomas de la enfermedad. “Fortalecer la vacunación contra la gripe es nuestra prioridad. Recomendamos a la ciudadanía que intensifique las medidas de autocuidado y acuda a los puntos de vacunación”, dijo López.

En resumen, las autoridades en Medellín mantienen control y estabilidad ante el primer caso confirmado de gripe H3N2 en Colombia. El caso, aunque produce preocupación, no representa un brote local lo que subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica constante. Enfatizan en la prevención colectiva para evitar la propagación del virus, tal como ha ocurrido en otras regiones.

