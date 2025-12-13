El primer caso de influenza A H3N2, subclado K, en América Latina fue confirmado en México en la tarde de este viernes 12 de diciembre, según información publicada por El Tiempo. Este tipo de virus ha registrado un aumento de circulación en el Reino Unido durante los últimos días, donde se ha reportado un incremento en los ingresos hospitalarios e incluso el cierre temporal de algunas escuelas como medida preventiva frente a los contagios.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque en el continente americano solo Canadá y Estados Unidos habían notificado casos de esta variante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta a los países de la región ante un posible aumento tanto del H3N2 como de otras variantes de influenza. El llamado busca reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención en la temporada de mayor circulación viral.

De acuerdo con los reportes oficiales, en América hay al menos ocho países, entre ellos Colombia, que registran más de 1.000 casos confirmados de alguna de las variantes del virus H3N2. Este dato refleja una circulación activa del virus en la región, aunque la mayor presencia del subclado K se ha concentrado hasta ahora en Europa.

Lee También

La OPS explicó que el pasado 4 de diciembre emitió una alerta epidemiológica por el inicio de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios. En ese informe, la entidad señaló que hasta la semana epidemiológica 45 la influenza se encontraba en aumento a nivel global y que el tipo A fue detectado en todas las regiones del mundo, con un incremento del 29 % en los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) y del 5 % en los casos de enfermedad tipo influenza (ETI), en comparación con el mismo periodo de 2024.

(Vea también: Habló mujer señalada de envenenar a niñas con talio y dio su versión: “Siento el dolor”)

Desde la Secretaría de Salud de México se informó que el paciente diagnosticado con el virus H3N2 respondió de manera favorable al tratamiento antiviral y ya se encuentra recuperado. La entidad recomendó a la población acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, especialmente la de influenza, y recordó la importancia de usar tapabocas, mantener medidas de aislamiento y seguir el tratamiento médico indicado en caso de presentar síntomas o recibir un diagnóstico positivo.

¿De dónde viene el virus H3N2 y qué implica que sea tipo A?

El virus de influenza A(H3N2) tiene su origen en 1968, cuando fue identificado por primera vez en Hong Kong y, meses después, se extendió a Estados Unidos. Desde entonces, este subtipo ha circulado de manera constante como parte de los virus de influenza A y se ha asociado con temporadas de gripe más severas en comparación con las provocadas por otros subtipos como el A(H1N1) y la influenza B.

En los últimos meses, las autoridades sanitarias han identificado nuevas variantes del A(H3N2), pertenecientes al subclado K, que actualmente circulan principalmente en Europa. De acuerdo con los reportes disponibles, el Reino Unido es el país más afectado, con 156 casos registrados entre el 25 de agosto y el 20 de octubre de este año, lo que ha llevado a un mayor seguimiento epidemiológico en la región.

La influenza se clasifica en los tipos A, B, C y D, siendo la tipo A la de mayor relevancia por su capacidad de propagación y su potencial para generar pandemias. Entre los síntomas más frecuentes de este tipo de infección se encuentran la aparición repentina de fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, así como dolor de garganta, manifestaciones comunes en los cuadros gripales asociados a este virus.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.