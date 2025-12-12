El caso que estremeció a Bogotá volvió al centro de la atención pública con la reaparición de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del asesinato por envenenamiento con talio de dos menores en abril de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Habló padre de niña envenenada con talio en Bogotá y dijo cómo conoció a Zulma Guzmán)

Los hechos ocurrieron durante una reunión social en la casa de estudiantes del Colegio Los Nogales, donde se consumieron frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, enviadas como un supuesto obsequio.

El envenenamiento provocó la muerte de Inés de Bedout el 5 de abril de 2025 y de Emilia Forero el 9 de abril de 2025. Luego de varios meses de investigación, las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como principal sospechosa.

Lee También

La hipótesis se sustenta en el rastreo de paquetes, declaraciones de testigos, registros telefónicos y datos de geolocalización analizados por la Fiscalía. Un elemento relevante dentro de la investigación es su relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas.

Luego de su salida del país con destino a Argentina, Interpol emitió una notificación roja para su búsqueda en 180 países. La investigación contempla la posible participación de terceros y una motivación asociada a venganza personal.

Apareció Zulma Guzmán y negó señalamientos

En diálogo con Focus Noticias, Guzmán sostuvo que no tiene responsabilidad en los hechos investigados y aseguró contar con elementos que respaldan su versión. Según indicó, su defensa jurídica evalúa la forma de poner esa información a disposición de las autoridades colombianas.

“La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos”, indicó la mujer.

La mujer, buscada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de Interpol, manifestó solidaridad con las familias de las víctimas, pero insistió en que no existe un motivo que la vincule con el envenenamiento. También señaló que las acusaciones han afectado gravemente su vida personal y profesional, sin que exista una decisión judicial definitiva.

“Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello; sin embargo, pues ese culpable no soy yo”, aseguró.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en el proceso, Zulma Guzmán Castro continúa señalada como sospechosa clave dentro de uno de los episodios criminales más impactantes registrados en Bogotá en los últimos años, a la espera de que la justicia determine su responsabilidad o desvinculación formal del caso.