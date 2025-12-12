Después de más de dos años de labores de búsqueda e investigaciones, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ángela María Chisacá, comerciante de 38 años que había sido secuestrada en Girardot, Cundinamarca. El cuerpo fue encontrado en zona rural del municipio de Rovira, en el departamento del Tolima, gracias a un trabajo conjunto del Gaula y la Dirección de Inteligencia de la Policía de Cundinamarca y del Tolima, que siguieron múltiples pistas durante el proceso investigativo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Eln amenaza con paro armado desde el 14 de diciembre por Trump en Colombia: dio varios avisos)

Las pruebas practicadas por Medicina Legal permitieron confirmar que el cuerpo correspondía a la comerciante desaparecida desde el 12 de julio de 2023. El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, explicó el alcance del trabajo adelantado por las autoridades. “Analizamos más de 500 horas de video y ejecutamos seguimientos detallados que nos llevaron el pasado 3 de julio de este año hasta la vereda La Islandia, en jurisdicción de Rovira, en el departamento del Tolima”, aseguró el oficial, según declaraciones citadas por Caracol Radio.

Durante el tiempo que Ángela María Chisacá permaneció en poder de sus captores, su familia fue víctima de constantes presiones y amenazas. Según la información entregada por las autoridades, los delincuentes exigían el pago de 500 millones de pesos a cambio de su liberación. Las llamadas extorsivas mantuvieron a los allegados de la comerciante en un prolongado estado de angustia, mientras avanzaban las investigaciones para dar con su paradero.

Lee También

(Vea también: Cifra de quemados en Medellín preocupa: van 4 menores de edad, entre ellos, un niño de un año)

En paralelo al hallazgo del cuerpo se dio la captura de los responsables del secuestro y asesinato. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la desarticulación de la banda criminal conocida como ‘Los Camalá’, señalada de cometer el crimen. De acuerdo con el medio citado, este grupo se hacía pasar por disidencias de las FARC para intimidar a sus víctimas y estaba conformado por cinco personas, entre ellas su cabecilla, alias ‘El Gordo’, quien ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Lee También

Finalmente, el gobernador Rey se pronunció tras conocerse los resultados de la investigación. “Hoy se cierra un capítulo doloroso, pero se cierra con verdad, con responsables tras las rejas y con un mensaje claro, ninguna víctima queda sola y ningún hecho atroz queda en la impunidad en el departamento de Cundinamarca”, sostuvo el mandatario.

Compartimos los avances y el cierre de un caso que conmocionó a Cundinamarca y al país. Tras una extensa y rigurosa investigación liderada por diferentes unidades de inteligencia y judiciales, fue posible reconstruir la verdad alrededor del secuestro de Ángela María Chisacá, en… pic.twitter.com/rYrSaYlRMy — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) December 12, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.