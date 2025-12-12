La escena musical latina cerró la semana con una oleada de lanzamientos que refuerzan el dominio del urbano, pero también abren espacio para sonidos más melódicos y colaboraciones estratégicas. Reguetón, pop y fusiones marcaron una agenda cargada de estrenos que ya empiezan a posicionarse en plataformas digitales y conversaciones en redes.

Estrenos urbanos de la semana

Mora presentó ‘Tu nama’, junto a Midnvght, un tema que combina su característico tono melódico con una producción pensada para playlists globales. Clarent, por su parte, lanzó ‘Maldad’, una apuesta directa al reguetón con flow de trap crudo que sigue ganando terreno dentro del género.

Roa fue uno de los nombres más activos de la semana con ‘La Favorita de Dios’, colaboración con Dei V., y con el EP ‘Private Suite Vol. 3’, donde profundiza en un sonido nocturno, íntimo y cada vez más reconocible dentro de la escena urbana.

DFZM sumó ‘Ponte’ a la lista de estrenos pensados para discoteca, mientras Sebaxxss, DJ oficial de Feid, debutó como productor con ‘Mujeres’, junto a Jhay P, marcando un nuevo capítulo dentro del movimiento urbano colombiano.

Anitta regresó con el EP ‘Ensaios da Anitta 2026’, un proyecto que cruza funk brasileño, pop y urbano, reafirmando su presencia en el mercado latino. Desde Colombia, Andy Rivera lanzó ‘Tiene novio’, retomando el tono romántico que lo ha caracterizado, mientras Kris R apostó por un enfoque navideño con el EP ‘Los villancicos del Kbe’.

La lista se completa con ‘Túmbenla’, de Jombriel, y con el anuncio del álbum ‘Top of the hills’, de Ca7riel y Paco Amoroso, que estará disponible desde el 19 de diciembre.

El top de La Corte

Para tener en cuenta y vibrar alto

‘Stendhal’, el álbum que reúne a Ozuna y Beéle, se posicionó como uno de los lanzamientos más comentados de la semana por el cruce de estilos y el peso de ambos artistas.

Estrenos de ritmos más tranquilos

En un registro más suave, Kei Linch presentó ‘Calibre 22’, una canción introspectiva que se aleja del sonido comercial. Carla Morrison y Pablo Alborán unieron voces en ‘Si te quedas’, una balada que destaca por su carga emocional.

Rey Coronado lanzó ‘Una vez más’, mientras Monsieur Periné y Piso 21 estrenaron ‘Grande’, una colaboración que mezcla pop y romanticismo, ideal para cerrar el año con un sonido más cálido.

