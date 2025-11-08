El cierre de semana llegó con estrenos potentes y una buena dosis de sabor urbano, mezclando nombres consolidados con nuevas apuestas del género. Desde lo más experimental hasta lo más romántico, la música latina se renueva con sonidos que apuntan a dominar las listas.

(Vea también: Julio Correal, emberracado por cancelación del concierto de Kendrick Lamar, alegó corrupción)

Entre las novedades más destacadas está ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía, una joya de producción y estilo que confirma por qué la artista española sigue siendo una de las voces más influyentes del pop global.

En la escena urbana, Crudo Means Raw presentó su versión ‘X-TRA – Spotify Sessions’, mientras que Blessdb sorprendió con ‘Extraditablessd’, una propuesta intensa y callejera. A ellos se suman Reboll, con ‘Tiempo sin verte mami’, y el poderoso junte entre Ysa C y Goyo en ‘Tiempo al Tiempo’, una mezcla de ritmo y mensaje que promete posicionarse fuerte en las plataformas.

Pero no todo se queda en el urbano. La semana también trae una ola de sonidos frescos y colaboraciones inesperadas: ‘Cafecito’ de Junior Zamora; ‘Velas’, una unión entre Santana y Carín León; y ‘Último primer beso’ de Cali y El Dandee, que mantiene su sello romántico. Además, David Bisbal se adelanta a la temporada decembrina con ‘Navidad sin ti’.

La lista de estrenos se completa con ‘Te entiendo’ de Jhaner Trujillo, ‘Corazonada’ de Natalia Natalia junto a Lorduy, ‘Pinta Bonito’ de Motherflowers ft Pj Sin Suela y ‘Biografía’ de Santa Musa junto a Alkilados, todos listos para renovar las playlists de fin de semana.

31 Minutos llega a Colombia

Y como si fuera poco, la música también se tomará los escenarios: 31 Minutos confirmó su participación en el Festival Estéreo Picnic 2025, con un show que promete combinar nostalgia, humor y ritmo, uno de los más esperados del cartel.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.