Laura Gallego Solís, quien representaba al departamento de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de protagonizar unos videos que desataron una fuerte controversia política.

En las grabaciones, la exreina aparece junto a los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Santiago Botero haciendo comentarios que muchos calificaron como incitación a la violencia.

En uno de los videos, Gallego les plantea una pregunta provocadora a los aspirantes:

En otra conversación, con Abelardo de la Espriella, Gallego lanzó la misma pregunta:

“¿Bala para Petro o Daniel Quintero?” A lo que el abogado y precandidato respondió: “Esos tipos no valen ni una bala, que les caiga la justicia.”

Los videos, difundidos ampliamente en redes sociales, causaron echazo por parte de ciudadanos, figuras públicas y organizaciones, al considerar que el contenido promovía discursos violentos en un contexto político sensible.

Frente a la polémica, el Concurso Nacional de Belleza (CNB) emitió un comunicado oficial desmarcándose completamente de las declaraciones de Gallego. En el texto, la organización precisó que no participa ni permite que sus representantes lo hagan en temas políticos, dejando claro que las opiniones expresadas por la señorita Antioquia no reflejan su postura institucional.

“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad de Colombia”, señaló el comunicado.

Señorita Colombia, Catalina Duque, se pronunció sobre Laura Gallego

La actual Señorita Colombia, Catalina Duque Abreu, decidió pronunciarse al respecto. La reina, quien también es antioqueña, lamentó lo ocurrido y ofreció una reflexión sobre los límites del activismo político en el marco de un concurso de belleza nacional.

“Desde el Concurso Nacional de Belleza siempre nos han invitado a no expresarnos políticamente, pero no nos lo prohíben. Nunca me han dicho que no lo pueda hacer. Lo que sí es claro es que, al ser Señorita Colombia, asumes un rol de unión, y eso es muy importante para el país”, explicó Duque Abreu.

La reina agregó que el problema de Laura Gallego, más conocida como ‘Miss bala’, no radicó en tener una postura política, sino en la forma en que se expresó.

“Lo que hizo la excandidata a Señorita Antioquia fue asumir una postura política que es válida, pero el concurso no apoya la violencia. Ahí es donde se pasó una raya, bastante clara, y por eso la organización se pronunció”, añadió.

Finalmente, Duque Abreu confirmó que, tras la renuncia de Gallego, el departamento de Antioquia no tendrá representante este año en el certamen nacional.

“Hasta donde sé, la organización de Señorita Antioquia no designará a otra candidata, por lo que el departamento no tendrá participación en esta edición”, puntualizó.

Por otro lado, tras la declaración del CNB y la oleada de críticas, Laura Gallego, también conocida como ‘Miss bala’ presentó su renuncia al título de Señorita Antioquia, decisión que fue confirmada por la organización regional del certamen.

