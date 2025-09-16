Las protestas de este martes 16 de septiembre en Bogotá, lideradas por diversos gremios de conductores, como motociclistas y taxistas, dejó una particular situación con Santiago Botero Jaramillo. El precandidato presidencial trató de participar en las manifestaciones, pero fue abucheado y retirado por algunos de los presentes.

“¡Fuera, fuera!”, se escuchó en un video cuando al denominado ‘candidato del balín’ lo sacaron algunos miembros de colectivos de motociclistas.

(Le puede interesar: [Video] Periodista de Citytv vivió tensión con concejal en protesta de motociclistas en Bogotá)

Sin embargo, la polémica no terminó ahí, ya que el empresario paisa dio su versión sobre lo ocurrido en dichas protestas y señaló a un culpable: ‘Fuchi’, concejal de Bogotá. El precandidato para las elecciones 2026 aseguró que el equipo del cabildante fue el que orquestó que sabotearan su presencia en las protestas de conductores.

“Las marchas fueron organizadas en mi oficina con el concejal Fuchi. Hoy [16 de septiembre] su equipo me traicionó y provocó el abucheo”, aseguró Botero Jaramillo a través de su equipo de prensa.

El antioqueño insistió en que la planificación de las protestas se hicieron en sus oficinas y con la presencia de Julián Forero, nombre real del concejal y quien a su vez es uno de los líderes más famosos de los gremios de motociclistas de Bogotá.

(Lea también: Se levanta protesta de conductores en Plaza de Bolívar y dicen que hubo acuerdo)

De hecho, el equipo de prensa de Botero Jaramillo reveló varias fotos y videos de las charlas que tuvo el precandidato con los voceros de los colectivos de conductores y donde estaba ‘Fuchi’. “Así digan que no me conocían y que yo no debería de participar. Hoy el equipo de Fuchi nos trató de intimidar”, complementó el precandidato.

Aquí, algunas imágenes de la reunión del precandidato Santiago Botero con ‘Fuchi’, suministradas por su equipo de prensa:

Finalmente, Botero Jaramillo aseguró que la única razón por la que lo echaron de las marchas fue por “miedo” a que los conductores supiesen que él habría contribuido a que las peticiones de los gremios se tuvieran en cuenta.

* Pulzo.com se escribe con Z