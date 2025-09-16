En una jornada en la que se anunciaron varias protestas, el movimiento comenzó en el occidente de Bogotá con bloqueos de parte de moteros.

Videos difundidos por redes muestran el momento en el que los motociclistas, muy bien organizados, arrojan cascos desde un camión y de esa forma taponan la vía ubicada en la localidad de Engativá.

Así luce la vía:

Así está a esta hora en Álamos, en la Av Mutis, frente a Los Patios. Los manifestantes botan cascos a la avenida y empieza la afectación en la movilidad pic.twitter.com/affoJ9tuwN — Pulzo (@pulzo) September 16, 2025

La ciudad padecerá una jornada de protestas convocada por diferentes gremios de conductores como respuesta a presuntos abusos en contratos de grúas, patios y procedimientos de tránsito.

Los manifestantes denunciaron malas prácticas de agentes de tránsito, quienes, según ellos, retienen documentos y llaves, exceden sus funciones y generan desconfianza en la ciudadanía.

También reclamaron por problemas estructurales como el mal estado de la malla vial, la falta de planes de contingencia en TransMilenio, la corrupción en contratos, la ausencia de respuestas oportunas en la Secretaría de Movilidad y la inseguridad.

Los organizadores señalaron que existen al menos 18 razones para la movilización, entre ellas la percepción de que los comparendos se han convertido en un mecanismo recaudatorio, que las cámaras de foto detección operan sin control, que las grúas y patios funcionan como un “negocio de mafias” y que las obras inconclusas afectan barrios enteros.

A la protesta se unieron domiciliarios, transportadores de carga, motociclistas de plataformas, conductores de servicio escolar y especial, así como particulares.

Las concentraciones se darán en puntos estratégicos de la ciudad como la Biblioteca Virgilio Barco, los patios de Álamos, la Autopista Sur con Avenida Villavicencio y la Calle 95 con Carrera 15.

Desde la Alcaldía, el secretario de Gobierno reiteró la disposición al diálogo, pero rechazó los bloqueos como mecanismo de presión.

