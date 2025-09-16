Escrito por:  Redacción Bogotá
Los gremios de conductores en la ciudad de Bogotá convocaron a protestas y a un paro para este martes 16 de septiembre de 2025. Según ellos, no reciben atención por parte de la administración distrital.

Exigen desde hace varios días una solución estructural a la situación actual del transporte urbano. Sus reclamos se fundamentan en la ausencia de respuestas claras a los problemas de movilidad, sobre todo los relacionados con las diferentes obras que provocan cierres en la capital del país. 

Puntos de concentración este martes por protestas de conductores

Las manifestaciones se concentrarán en los principales corredores viales de Bogotá, donde los transportadores mantienen bloqueos como forma de visibilizar las demandas que plantearon desde principios de septiembre. Esta presión busca obligar al diálogo con la administración.

De acuerdo con información difundida por los organizadores, los puntos de encuentro son:

  • Autopista Sur con Avenida Villavicencio
  • Plaza de Bolívar
  • Carrera 11 con Calle 69
  • Calle 95 con Carrera 15
  • Avenida La Esmeralda con Calle 63, frente a la Biblioteca Virgilio Barco
  • Patios de Álamos.
  • Calle 38A Sur con Carrera 34D, cerca del centro comercial Mayor
  • Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba

 

Alcaldía de Bogotá instala Puesto de Mando Unificado por protestas de este martes

La Secretaria de Movilidad anuncia medidas,

 

