Continúan las manifestaciones por parte de motociclistas, taxistas, sindicalistas, entre otros del gremio de transporte, quienes reclaman principalmente la falta de atención a la movilidad en la ciudad por parte de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán.

(Vea también: Cerca de 500 motociclistas rechazaron a candidato que quiso colarse en protestas y casi se agarran)

En la tarde de este 16 de septiembre, se mantienen activos los siguientes puntos con bloqueos, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad:

Carrera Octava con calle 12-Plaza de Bolívar

Avenida Boyacá con calle 79, sur-norte

Avenida Dagoberto Mejía con avenida Bosa (glorieta)

Lee También

Manifestantes llegan a la Plaza de Bolívar

Según nuevos reportes de tránsito, ya cerca de 600 manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar, uno de los puntos centrales de la movilización y donde se espera, se reúnan con las demás colectividades que hacen parte de la jornada de protestas.

(Vea también: “Fuera, fuera”: así sacaron al candidato que propone balín (para todo), en protestas en Bogotá)

Al respecto, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Quintero, advierte que no estará permitido que los manifestantes lleguen con vehículos motorizados hasta este punto de la concentración. Además, señaló en que están abiertos al diálogo desde la alcaldía, siempre y cuando se levanten los bloqueos.

“Se invita a los manifestantes a que entren a pie y de manera pacífica, recordando que sobre la Plaza hay una feria de vendedores informales que no debería verse afectada por la manifestación. Los canales de diálogo y escucha siguen abiertos, estamos atentos a conversar sobre los requerimientos e inconformidades de los manifestantes, pero no mientras haya bloqueos o afectaciones a la ciudadanía”, dijo Quintero.

#MovilizacionesBogotá alrededor de 600 manifestantes llegan a la Plaza de Bolívar. Es importante recordar que, por cuestiones de seguridad, sobre la Plaza no puede haber vehículos motorizados a menos que cuenten con autorización. Se invita a los manifestantes a que entren a pie y… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) September 16, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z