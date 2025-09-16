Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este lunes en la NQS con calle 22C, en Bogotá, donde una mujer motociclista perdió la vida tras ser arrollada por un bus articulado de Transmilenio.

El hecho se registró hacia las 8:00 a. m., cuando la víctima, identificada como Leidy Carranza, de 34 años, se movilizaba en su motocicleta por el carril mixto de la carrera 30. De acuerdo con las primeras versiones, al transitar junto a una volqueta, la motociclista habría perdido el control de su vehículo al caer en un bache ubicado cerca del límite con el carril exclusivo del sistema de transporte.

(Lea también: Tres muertos y 18 heridos en impactante accidente de bus que transportaba estudiantes)

En medio de la maniobra, la joven de 24 años cayó a la calzada de Transmilenio, justo en el momento en que circulaba un bus articulado, el cual la arrolló sin darle posibilidad de reaccionar.

Lee También

Unidades de criminalística llegaron al lugar para adelantar el levantamiento del cuerpo, mientras la Policía de Tránsito de Bogotá desplegó un operativo especial para regular la movilidad en esta zona crítica del centro de la capital, que permaneció congestionada durante varias horas.

La tragedia dejó en duelo a dos menores de edad, hijas de la víctima. En diálogo con CityTv, la madre de Leidy, la señora Marta, expresó su dolor y exigió que las autoridades investiguen a fondo las circunstancias del accidente.

“Están diciendo que la volqueta no tuvo nada que ver, pero yo sé que sí. Estamos buscando justicia”, manifestó.

La mujer también denunció que, hasta el momento, no han recibido información clara sobre el traslado del cuerpo de su hija a Medicina Legal:

“No me han llamado, no me han dicho nada. Queremos reclamar el cuerpo para darle el último adiós”.

Asimismo, pidió al conductor de la volqueta presuntamente implicada en el siniestro que, si tuvo responsabilidad, lo reconozca:

“Que se ponga la mano en el corazón y diga qué fue lo que pasó. Así como le sucedió a mi hija, le puede pasar a muchas personas”.

(Vea también: Nuevo problema en vía al Llano por accidente que provocó cierre; anuncian pasos alternos)

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que se están revisando cámaras de seguridad en el sector para esclarecer lo ocurrido y establecer con certeza si el vehículo de carga tuvo alguna responsabilidad en la pérdida de control de la motocicleta.

Mientras avanza la investigación, el caso ha reabierto el debate sobre el estado de las vías en la capital, los riesgos del sobrecupo vehicular en la NQS y la seguridad de los motociclistas que a diario transitan por corredores donde conviven carros particulares, camiones pesados y el sistema de transporte masivo.

* Pulzo.com se escribe con Z