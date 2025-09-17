El reciente accidente en la carrera 30 de Bogotá, el pasado 15 de septiembre, marcó de luto a familiares, amigos y conocidos de Leidy Milena Carranza, quien perdió la vida después de ser arrollada por un bus articulado del sistema Transmilenio, al perder el control de su motocicleta sobre su carril.

Lo sucedido con Carranza, una mujer de 34 años, madre de dos adolescentes y trabajadora del sector salud, ha provocado no solo dolor sino también indignación en su entorno, debido a las circunstancias que rodearon su muerte, las cuales siguen bajo investigación.

Cerca a la estación del Centro Administrativo Distrital, tuvo lugar un incidente con una volqueta que presuntamente le cerró el paso y la embistió por detrás, ocasionando su caída sobre la vía exclusiva del Transporte Masivo de la Capital. La mujer fue arrollada por un bus que transitaba por el lugar, generando un lamentable desenlace fatal.

Marta Bermúdez, su madre, se encuentra liderando la exigencia de justicia, dado su convencimiento del papel del conductor de la volqueta en el siniestro. “Hoy me pasó a mí, mañana pueden ser ustedes” manifestó en diálogo con Citytv, procurando que los testigos del accidente brinden sus testimonios a las autoridades.

Además, la mamá señaló en el citado medio al presunto responsable del hecho y pidió justicia en este caso: “Por favor, se haga justicia con mi hija, porque pues están diciendo que la volqueta no tuvo nada que ver con la muerte de mi hija. Pero yo de corazón de madre, yo sé que sí. Hay una persona que iba en el Transmilenio y se dio cuenta de que sí. La embistió por detrás y la tumbó hacia el carril de Transmilenio. Desafortunadamente, en ese momento pasaba un articulado y se la llevó”.

Este acontecimiento ha producido conmoción en los habitantes de Bogotá, resaltando la importancia de priorizar la seguridad vial en las calles de la ciudad, dado el constante compartir entre vehículos particulares, vehículos de carga, motocicletas y el sistema masivo de transporte.

La Policía de Tránsito y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) continúan trabajando en la identificación oficial del conductor del vehículo de carga. Entre tanto, inician las indagaciones para esclarecer las causas exactas del incidente, con base en videos y testimonios recopilados.

Leidy Carranza tenía 34 años, trabajaba en el sector de la salud en la capital, vivía en el municipio de Soacha y era madre de dos niñas de 14 y 16 años. La madre pide que los testigos del accidente den su versión sobre lo que sucedió.

