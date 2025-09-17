El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá ha logrado situarse como el principal centro aeroportuario de América Latina y el Caribe, según el informe 2024 del Airport Council International para América Latina y el Caribe (ACI-LAC). No solo ha liderado en áreas clave como tráfico de pasajeros, carga aérea y movimientos de aeronaves, sino que también se proyectan visiones optimistas de su expansión y desarrollo sostenido, según informó Portafolio.

Durante 2024, El Dorado ha canalizado a más de 45 millones de pasajeros, manejó más de 809 mil toneladas de carga y registró 360.044 movimientos de aeronaves. Estas cifras representan aumentos considerables en comparación con años anteriores, demostrando la recuperación y expansión del aeropuerto tras retos superados previamente, de acuerdo con el rotativo.

“El Dorado no solo se consolidó como líder en tráfico aéreo y movimientos de aeronaves, sino que también avanzó significativamente en términos de sostenibilidad y responsabilidad social”, comentó un vocero del ACI-LAC cuando se le preguntó sobre el informe, según el citado diario.

Considerado como una puerta de entrada vital entre Norteamérica y Sudamérica, el aeropuerto está fortaleciendo la localidad de Bogotá como un centro de conexiones internacionales. Además de esto, su liderazgo se atribuye a factores estratégicos como la adopción de tecnologías que mejoran la eficiencia, así como la creciente presencia de la aerolínea Avianca en el aeropuerto, como se dijo en el impreso.

Lee También

El compromiso de El Dorado con la innovación y el desarrollo social no ha pasado desapercibido a nivel internacional. Por su excelencia, ha sido premiado con el reconocimiento como el “Mejor Aeropuerto de Sudamérica” por Skytrax durante cuatro años consecutivos, y el “Premio Platino de Cirium” en 2025 por su impacto en pasajeros y excelencia operativa, según el periódico.

Además de darle prioridad a la eficiencia y a la innovación tecnológica, El Dorado se ha enfocado decididamente en la sostenibilidad ambiental. Prueba de ello es la implementación de medidas para la gestión de residuos sólidos, para mejorar la eficiencia energética y para usar tecnología avanzada como los quioscos de auto check-in e implementación de sistemas biométricos.

“El Dorado es un aeropuerto de clase mundial que combina crecimiento cuantitativo con calidad y responsabilidad social”, dijo un representante de ACI-LAC.

Además, el desarrollo de El Dorado ha llevado a un cambio en la dinámica aeroportuaria regional, colocando a Bogotá en una posición estratégica y de creciente influencia en el transporte aéreo del continente. Tradicionalmente dominado por los aeropuertos de México, el cambio en políticas gubernamentales a favor de la descongestión aeroportuaria permitió a El Dorado superar a México como el aeropuerto más transitado de América Latina.

* Pulzo.com se escribe con Z