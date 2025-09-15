Para los amantes de Crepes & Waffles, hay un local que está abierto 24 horas, pero queda en Bogotá, lo que ha causado furor, ya que normalmente el servicio está disponible hasta las 9:00 p. m. o 10:00 p. m., dependiendo de dónde esté ubicado. Además, cuenta con parqueadero (no es gratuito), lo que facilita todavía más la compra de cualquiera de los productos.

Como todo establecimiento comercial debe cumplir con normas ‘pet friendly’, las cuales han causado reacciones, por lo que este es un ítem que debe considerar si quiere ir a este comercio a degustar alguno de sus icónicos platos sin tener que llevarse alguna sorpresa en caso de querer entrar a su perro o gato, ya que la entidad ha aclarado desde un principio cuáles son sus reglas.

El Crepes & Waffles que funciona las 24 horas está en el aeropuerto El Dorado, en el muelle Latam. Además, presta su atención al público todos los días, siendo una gran opción para quienes viajan o los que vivan cerca y quieran darse un gusto a precios que, generalmente, son accesibles si se comparan con otras marcas.

El establecimiento maneja el concepto Crepes & Waffles ‘To go’, según muestra @gabriellamartinezch en TikTok y estos son algunos de los comentarios de los internautas ante esta información: “Crepes en El Dorado es obligación”, “ese Crepes me salvó en una conexión en Bogotá”, “son superricos”, “cuando hice escala en El Dorado de ida comí un crepe y de regreso a casa en la misma escala me comí una ensalada de la barra” y “es lo mejor”, son unas de las reacciones de quienes han estado allí.

¿Cuántas sedes tiene Crepes & Waffles en Colombia?

El popular restaurante Crepes & Waffles mantiene una presencia robusta en Colombia, con más de 150 puntos de venta distribuidos estratégicamente a lo largo del territorio nacional. Esta cifra, actualizada a julio de 2025, no solo evidencia su éxito comercial, sino también su capacidad para expandir su propuesta gastronómica a diversas ciudades y regiones. La marca se ha consolidado como un referente de la comida casual en el país, ofreciendo una amplia variedad de crepes, waffles, helados y platos de autor que atraen a un público diverso.

La extensa red de establecimientos demuestra la solidez de la compañía en el mercado colombiano. Desde sus inicios, la marca ha apostado por un modelo que combina calidad, servicio y un ambiente acogedor, lo que ha sido clave para su crecimiento sostenido. Con más de 150 sedes, la empresa no solo genera empleo y dinamiza la economía local, sino que también se ha convertido en un espacio de encuentro y disfrute para miles de familias y amigos en todo el país.

¿Cuál es el Crepes & Waffles más grande de Colombia?

Crepes & Waffles, una de las cadenas de restaurantes más queridas de Colombia, ha abierto su establecimiento más grande del país en el corazón del centro histórico de Santa Marta. Ubicado en la calle 18 entre carreras 2 y 3, este nuevo espacio ha generado gran expectación, no solo entre los samarios, sino también entre los turistas que buscan la familiar y deliciosa experiencia que ofrece la marca. Con su llegada, la marca se consolida como un punto de encuentro gastronómico en una de las zonas más vibrantes y culturales de la ciudad.

El diseño de este nuevo restaurante es una de sus principales atracciones, pues ha sido pensado para integrarse armoniosamente con la arquitectura colonial de los alrededores. Los comensales no solo podrán disfrutar de los icónicos crepes, wafles y helados, sino que también vivirán una experiencia única en un ambiente amplio y acogedor.

