En las últimas semanas, varios clientes se han sorprendido al encontrar cerradas las sucursales de Blind en centros comerciales del país. La marca, reconocida por ofrecer perfumería, tratamientos faciales, maquillaje y productos de cuidado capilar de marcas internacionales, llegó a consolidarse con 13 tiendas en las principales ciudades de Colombia, destacándose por su diseño sofisticado y atención personalizada que la convirtieron en referente para consumidores exigentes.

El giro en la historia de la compañía se dio en 2024, cuando el conglomerado peruano Lindcorp adquirió Prosalón, dueño de Cromantic y Blind, como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica.

Con más de 100 años de trayectoria en el sector belleza y el respaldo de su cadena Aruma en Perú, Lindcorp veía en las marcas colombianas una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, en medio de este proceso de transformación empresarial, se anunció el cierre de las tiendas Blind, lo que representa un cambio drástico en la estrategia comercial del grupo.

(Vea también: ¿Qué pasó con el legendario Iserra 100, en Bogotá? Revelan el futuro del centro comercial)

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BLIND (@blindstores)

¿Qué va a pasar con las tiendas Blind en Colombia?

En redes sociales, la marca se despidió con un mensaje de gratitud hacia sus clientes: “Hoy queremos decir: gracias. Por acompañarnos en esta aventura sensorial, por confiar en nosotros para resaltar tu belleza. Blind cierra sus puertas con orgullo y gratitud”. La publicación tuvo decenas de comentarios de usuarios que lamentaron la decisión y preguntaron si aún podrían acceder a los productos.

La respuesta llegó desde la misma empresa: aunque las tiendas físicas han cerrado, su página web estuvo operando “por tiempo limitado”. Así, los clientes tendrán una última oportunidad de adquirir sus productos preferidos antes de que la marca finalice definitivamente sus operaciones en Colombia.

Hubo liquidación de los productos que vendían Blind con descuentos de hasta el 50 %. Sin embargo, al entrar a la página web a día de hoy, ya no se encuentra ningún artículo, pero se mantienen los números de contacto y el correo de servicio al cliente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.