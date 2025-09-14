Makro anunció una serie de descuentos especiales que estarán vigentes hasta el 18 de septiembre de 2025 en sus tiendas de todo el país. Las ofertas aplican para productos de despensa, ‘snacks’, bebidas, proteínas y congelados, panadería y lácteos, cuidado personal, aseo del hogar y electrodomésticos.

Según la cadena, los descuentos oscilan entre el 20 % y el 50 %, lo que representa una oportunidad de ahorro tanto para familias como para pequeños negocios.

En la categoría de despensa y ‘snacks’ habrá rebajas de hasta el 50 % en productos básicos. En proteínas y congelados, la segunda unidad de carnes, pollos, pescados y alternativas congeladas tendrá descuentos que llegan al 60 %.

Las bebidas, incluidas gaseosas, jugos, aguas y licores, tendrán descuentos de hasta el 30 %. Panadería, quesos, yogures y productos refrigerados alcanzarán hasta el 30 % de rebaja.

Cuidado del hogar y electrodomésticos, también en promoción

El segmento de cuidado personal y aseo del hogar tendrá precios especiales con descuentos que pueden llegar al 50 %, buscando aliviar el gasto de las familias en artículos de higiene y limpieza.

En electrodomésticos y productos de cocina, las rebajas alcanzan el 40 %, con opciones que incluyen soluciones prácticas para el hogar.

También se destacan promociones de hasta el 60 % en la segunda unidad de helados Aro y embutidos seleccionados.

La campaña hace parte de la celebración de los 30 años de Makro en Colombia y, según Nicolás Tobón, CEO de la compañía, esta serie de promociones busca agradecer la confianza de sus clientes.

“Queremos agradecer la confianza de nuestros clientes con ofertas reales que alivian el bolsillo, tanto de familias como de negocios. Este fin de semana tenemos los descuentos más fuertes del año en categorías esenciales, reafirmando que Makro también es mikro y que todos pueden disfrutar de la experiencia de compra inteligente”, señaló el directivo.

Además, adelantó que durante las próximas semanas se anunciarán nuevas sorpresas como parte de su aniversario número 30 en Colombia.

