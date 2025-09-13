De la misma manera que se busca darle un vuelco a múltiples sectores en Colombia, uno de los almacenes más reconocidos en el territorio local se prepara para ajustes que miles de personas notarán.

La cadena de supermercados Jumbo le apunta a un giro radical en la manera en la que se presentan sus tiendas para el público a nivel nacional, una modificación que de a poco ve la luz.

Uno de los representantes del conglomerado que es propietario de esa organización ofreció detalles de la manera en la que se lleva a cabo esos movimientos para los usuarios en el país.

¿Cómo es el cambio de supermercados Jumbo en Colombia?

Jumbo se encamina al proceso de reconversión de un total de 80 supermercados en el que aplicará un nuevo concepto que será evidente al aumentar los espacios de los alimentos frescos a más de 60 % de las superficies, anunció Ramiro Ortiz, country manager de Cencosud Colombia,

“Tenemos primero todo lo que es el fruver. Cuando se entra a este local entramos directamente a lo que viene a ser nuestra plaza de mercado, nuestra plaza del fruver”, explicó el directivo en conversación con el diario La República.

El primer almacén con este modelo es Jumbo Limonar en Cali, cuya reinauguración aplicará fórmulas de la cadena de supermercados The Fresh Market, compañía que Cencosud recientemente adquirió por completo en Estados Unidos.

“Estuvimos trayendo muchos conceptos americanos acá, como la isla de comidas, muchos platos preparados y ese es nuestro diferencial, los productos frescos, esta tienda se caracteriza por productos frescos, no tenemos un gran non-food, sino que queremos es ser la plaza de mercado de toda esta zona”, remarcó.

El directivo de Cencosud indicó que las siguientes que tendrán esa modificación visible en Jumbo son las tiendas de Santa Ana en Bogotá, además de otros dos supermercados nuevos, el Jumbo de la Mesa y Jumbo del Vergel, en Ibagué.

¿Cuál es la cadena de supermercados compró dueño de Jumbo?

Una compra destacada que hizo Cencosud en 2025 fue la adquisición del 33 % restante de la cadena de supermercados The Fresh Market en Estados Unidos, para quedarse con el 100 % de la empresa, operación valorada en 295 millones de dólares.

The Fresh Market es una cadena de supermercados estadounidense especializada en productos frescos, alimentos ‘premium’ y experiencia detallista de compra, fundada en Greensboro (Carolina del Norte) en 1982 por Ray y Beverly Berry.

Durante décadas se ha diferenciado de los hipermercados convencionales al ofrecer un ambiente tipo mercado europeo, con carnes cortadas al instante, panadería en sitio, flores frescas, quesos importados, comidas preparadas y una selección cuidada de frutas, verduras y productos gourmet.

El enfoque comercial de The Fresh Market gira alrededor de alimentos perecederos: según estudios publicados, aproximadamente un 71 % de lo que vende son productos frescos.

Ha sido reconocido repetidamente por medios y encuestas que califican la calidad de su servicio, su ambiente de compra y la experiencia gastronómica en sus sucursales.

¿Quién es dueño de Jumbo?

Jumbo es una cadena de hipermercados que opera en Colombia bajo la propiedad del grupo Cencosud, un gigante del ‘retail’ sudamericano.

Cencosud (que originalmente significa Centros Comerciales Sudamericanos S.A.) fue fundado por Horst Paulmann, un empresario de origen alemán nacionalizado chileno, quien creó una de las compañías minoristas más importantes de Latinoamérica.

En marzo de 2025 falleció Horst Paulmann oscilando los 89 años, dejando como herederos de su empresa (y su visión) a sus hijos y al equipo directivo del holding.

Jumbo pertenece a Cencosud como empresa matriz; y Cencosud pertenece a los accionistas (que incluyen la familia Paulmann) y al directorio que gobierna el ‘holding’.

Además de Jumbo, Cencosud agrupa marcas como Metro, Santa Isabel, y Easy, entre otras, lo que muestra que su propiedad no se limita únicamente a Jumbo sino que es un conglomerado diversificado del ‘retail’.

