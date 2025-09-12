Detrás de las múltiples realidades en el comercio colombiano, el crecimiento de una compañía por encima de otra cuyo nombre tiene mucho reconocimiento en Colombia no es un tema menor.

Un seguimiento especializado mostró cifras que resultan más que contundentes para confirmar que una marca que se había convertido en reinante en su categoría le han quitado la corona y el trono.

Los números son más que evidentes para ver cómo los padres y quizás los niños tienen la última palabra de manera más que evidente.

¿Cuál es la marca de ropa infantil con más ingresos en Colombia?

La marca de ropa infantil con mayores ingresos en Colombia es MIC (Tiendas Infantiles MIC), de acuerdo con el Mapa Nacional del Retail 2025 elaborado por Mall y Retail, que mostró en segundo lugar a la reconocida Offcorss.

En 2024, MIC obtuvo 344.385 millones de pesos colombianos en ventas, lo que representa un crecimiento del 20,6 % frente al año anterior. La marca opera con más de 220 tiendas distribuidas bajo sus distintas líneas (Mic, LittleMic, Movies) y además tiene un canal de e‑commerce importante.

MIC superó a Offcorss, que en el mismo informe reportó ingresos de 239.375 millones, pero con caída del 6,1 % respecto al año anterior. Esto confirma que MIC no solo lidera, sino que lo hace con márgenes positivos de crecimiento.

Otras marcas que también figuran en el ranking pero muy por detrás incluyen Tomaticos con 66.697 millones de pesos (crecimiento ligero), Polito y Laura V Moda Infantil, que aunque tienen presencia relevante, no alcanzan las cifras de MIC.

La superioridad de esta marca no pasa desapercibida si se tiene en cuenta que Offcorss fue la única infantil presente en Colombiamoda, con lo que el impulso económico se convierte en un notable llamado de atención.

Precisamente, por eso parece pertinente poner la lupa quién es el dueño de una marca que se ha catapultado cada vez más en Colombia durante los últimos años.

¿Quién es propietario de marca de ropa Mic en Colombia?

La marca MIC (y sus líneas como LittleMic y Movies) pertenece a una empresa colombiana llamada Maquila Internacional de Confección, que opera bajo la razón social Estrategia Comercial de Colombia S.A.S. (distribución, puntos de venta físicos, venta online y aprovisionamiento).

Maquila Internacional de Confección fue fundada en Medellín en 1992. Desde sus inicios se dedica al diseño, producción y comercialización de ropa infantil y también algo de ropa adulta.

Las marcas bajo su portafolio incluyen: MIC (ropa infantil para niños y niñas), LittleMic (ropa de bebés, especialmente 0‑4 años) y Movies.

Su sede principal (oficinas y planta) está en Sabaneta, Antioquia. La dirección registrada es Calle 60 Sur N° 43A‑97, en el mencionado municipio que se caracteriza por su industrialización.

Trabajan bajo el modelo multicanal: tienen tiendas físicas propias, franquicias, venta al por mayor, grandes superficies, tienda virtual, etc. Utilizan licencias de personajes famosos del entretenimiento (como Disney, Marvel, Warner Bros., entre otros) para muchas de sus prendas, lo que les da parte de su propuesta de valor (‘fantasía’, personajes) en la ropa infantil.

Sus productos se fabrican en Colombia y tienen una red de tiendas en varias ciudades del país, lo que les permite cobertura nacional. Actualmente cuenta con un alcance importante en el sector de moda infantil gracias a licencias reconocidas, variedad de puntos de venta y presencia en comercio electrónico.

¿Dónde hay tiendas de Mic en Colombia?

MIC tiene tiendas físicas en múltiples ciudades de Colombia; en su sitio oficial puedes usar el Localizador de Tiendas MICic para ver todas las sucursales disponibles, filtrando por ciudad o por centro comercial.

Algunas de las localidades confirmadas con tiendas Mic incluyen:

En Medellín hay una sucursal en el centro comercial Camino Real, ubicada en la Carrera 47 #52‑86.

En Sabaneta (Antioquia) también está MIC: por ejemplo, una tienda en la dirección Entrada A La Regional #48‑57.

En Bogotá se puede encontrar MIC en el centro comercial Gran Estación, dirección Carrera 26 #23‑62, en Teusaquillo. , por ejemplo.

En Tunja (Boyacá) existe una tienda con dirección Calle 20 No.11‑98, en el centro histórico.

Bucaramanga también tiene presencia con MIC, con local en el Centro Comercial El Cacique, Cl 93 #34‑99, Local 220.

Buenaventura se suma a la lista, con una tienda localizada en calle 2 (número 4‑48), cerca de la Alcaldía.

Además de estas, MIC tiene puntos de venta en otros centros comerciales grandes y ciudades intermedias que su localizador oficial registra.

