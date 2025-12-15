Yanbal anunció una renovación profunda en su portafolio de cosméticos y fragancias, con la que busca fortalecer su posicionamiento en el mercado colombiano y responder a nuevas necesidades de sus consumidoras. En 2025, la marca registra un crecimiento sostenido y consolida una comunidad que supera las 160.000 mujeres en Colombia y más de 500.000 a nivel global, una base que se ha convertido en el principal motor de su estrategia comercial y social.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Negociazo de Rihanna aterriza en Colombia y sus clientas brillarán como un diamante)

¿Qué cambios hizo Yanbal?

Uno de los cambios más visibles se dio en la categoría de cuidado facial, que fue reorganizada por completo en cinco líneas enfocadas en necesidades específicas: hidratación, control de grasa, tratamiento de manchas, antiedad y piel sensible. Esta renovación se suma a un portafolio que integra respaldo dermatológico, maquillaje y una categoría de protección solar con más de 10 productos diseñados para proteger contra los rayos UV y la luz azul.

En perfumería, otro de los pilares de la marca, Yanbal reporta un crecimiento del 20 % en lo corrido de 2025, impulsado por fragancias desarrolladas en centros de innovación internacionales y producidas en plantas propias de la región.

Lee También

La compañía también destacó el fortalecimiento de su red de consultoras, considerada una de las más grandes del país. Actualmente, más de 3.400 mujeres en Colombia son Empresarias Yanbal y lideran equipos que generan oportunidades de ingreso y emprendimiento. Este modelo, según la marca, ha permitido que miles de mujeres encuentren una fuente de ingresos adicionales y, en muchos casos, alcancen independencia económica a través de la venta directa de sus productos.

(Lea también: Disney selló negociazo con los creadores de ChatGPT: movida será de más de USD 1.000 millones)

Más allá de los cambios en cosmética y belleza, Yanbal viene apostando por iniciativas de bienestar emocional y crecimiento personal. Programas como el podcast Voces Poderosas y la iniciativa social Mujer es Poder, que desde 2021 ha acompañado a más de 5.300 mujeres en situación de vulnerabilidad, refuerzan su enfoque en empoderamiento y liderazgo femenino.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.