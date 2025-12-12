Fincomercio conmemoró su aniversario 68 en un momento de alto interés por los modelos cooperativos, en un país donde el acceso al sistema financiero aún presenta brechas importantes. Según la cooperativa, este hito invita a revisar la evolución del sector y las necesidades de quienes buscan alternativas distintas a la oferta tradicional.

Uno de los anuncios más destacados es la presentación de una tarjeta de crédito enfocada en personas que intentan entrar por primera vez al sistema financiero formal. De acuerdo con Fincomercio, el producto nació como respuesta a las dificultades que enfrentan quienes no tienen historial crediticio o han encontrado obstáculos en bancos y entidades convencionales.

La cooperativa indicó que la tarjeta ofrece procesos simples, acompañamiento permanente y condiciones adaptadas a la realidad económica de sus asociados. La entidad agregó que uno de los propósitos centrales es facilitar la construcción de un historial crediticio responsable entre quienes empiezan su actividad financiera.

Otro de los hitos de este aniversario fue el lanzamiento de la Alianza por la Educación, iniciativa en la que 10 universidades del país (Universidad La Gran Colombia, La América, Jorge Tadeo Lozano, La Salle, UDCA, Libre, Central, Juan N. Corpas, Santo Tomás y Universidad Piloto de Colombia) se unieron a Fincomercio para beneficiar a 233.000 estudiantes con una línea de crédito única en Colombia.

También se presentaron avances en impacto social. La cooperativa informó que, desde 2012, ha entregado más de 118.866 kits escolares a niños de estratos 1, 2 y 3, con una meta proyectada entre 14.000 y 15.000 kits para 2026. Además, señaló que 2.754 estudiantes han recibido auxilios de sostenimiento desde 2011, apoyos que suman más de 1.177 millones de pesos.

Entre otras iniciativas se encuentra el programa ‘Dejando Huellas’, que permitió entregar 1.300 pares de zapatos a comunidades vulnerables en 2024, así como las brigadas rurales de salud, que han atendido a cerca de 4.500 personas en municipios como Quipama, La Plata, Planadas, Cooper, Varela y Muzo.

De cara a 2026, Fincomercio anticipó que sus esfuerzos estarán centrados en ampliar presencia regional, avanzar en procesos digitales e incorporar nuevas soluciones que faciliten la vida financiera de sus asociados. La entidad afirmó que su propósito sigue siendo acompañar los proyectos de las familias colombianas y aportar a su progreso con una visión cooperativa vigente desde hace casi siete décadas.

