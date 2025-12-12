Estudiar virtualmente es cada vez uno de los métodos más comunes a los que los colombianos acuden para continuar con su desarrollo profesional, y es por esto que las universidades que permiten flexibilizaciones en sus programas, han sido piezas clave para lograr cumplir con estos objetivos.

La fórmula de la UNIR: calidad europea y flexibilidad colombiana

El mercado laboral se ha vuelto más competitivo y ahora exige profesionales actualizados en áreas clave como ciberseguridad, marketing digital o Inteligencia Artificial aplicada a la educación. Para responder a esta alta demanda de estas, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ofrece más de 200 maestrías oficiales que cuentan con la acreditación del Ministerio de Educación en Colombia y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España, lo que garantiza su calidad y validez internacional.

El dato clave que ofrece la universidad es que en Colombia son más de 20.000 personas que han podido estudiar con la Universidad Internacional de La Rioja.

Adiós a los costos de viajar: la ventaja online

La universidad española señala que, aunque la mayoría de los estudiantes de posgrado en Colombia estudian de forma presencial, cerca de un 70 %, aproximadamente el 30 % prioriza las opciones virtuales o mixtas. Y es que sus estudiantes tienen la flexibilidad y la posibilidad de estudiar con una universidad extranjera sin suspender su vida laboral o familiar.

Más que cifras, historias

“Estudiar en Unir es una posibilidad de conocer y encontrarse con personas del mundo. Es una cápsula que se abre para encontrarse con otras formas de pensar y de reconocer la vida. Para mí Unir es un mundo de posibilidades”, señaló Cinty Losada, quien agregó que su maestría en Cooperación Internacional al Desarrollo fue una experiencia que amplió su visión del mundo y fortaleció su compromiso con el cambio social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) (@uniruniversidad)

Además, Stiven Duque, estudiante de maestría en Inteligencia Artificial, señaló que UNIR le ha brindado la oportunidad perfecta para compaginar su vida personal y su vida académica.

“Estoy muy satisfecho de la calidad de sus maestros, de los contenidos que me brindaron en la maestría y, sobretodo, la proyección en el mercado, porque son muy aterrizados los contenidos con lo que nos enfrentamos en el mundo laboral en el día a día”, contó en su historia de vida para redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) (@uniruniversidad)

Aydé Dávila, quien desde pequeña tenía un gusto por escribir cuentos, relatos e historias, decidió estudiar una maestría en escritura creativa para perfeccionar su talento y entender el arte de escribir desde una perspectiva profesional.

“Estudiar en Unir es disciplina, responsabilidad, esfuerzo, a Unir gracias, por permitirnos hacer realidad nuestros sueños. Nos facilita estarnos capacitando y con calidad”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) (@uniruniversidad)

El modelo de Unir está pensado para el profesional colombiano:

Estos son algunos beneficios clave de esta institución educativa:

100 % online: se puede conectar a clases en vivo o verlas grabadas.

Acompañamiento personalizado : cada estudiante tiene un tutor personal que lo guía durante toda la maestría.

Accesibilidad total: se puede estudiar desde cualquier lugar, sin dejar de estar conectado y en formación.

Impacto real: los programas están diseñados para transformar el talento en oportunidades reales de ascenso y desarrollo profesional.

¿Cómo estudiar en Unir?

La universidad aclara que quienes quieran acceder a la oferta de maestrías oficiales y su proceso de convalidación en Colombia pueden acceder por medio del enlace dispuesto.

Unir: liderazgo y compromiso en Colombia

Más allá de la formación de profesionales, Unir tiene un impacto directo en el desarrollo del país. Es la única universidad española con un proyecto de cooperación académica activa en Colombia y trabaja constantemente en la formación continua de docentes y directivos.

Como ejemplo de impacto, Unir destaca que solo en 2024 la universidad certificó a más de 12.000 educadores colombianos en actualización pedagógica y nuevas tecnologías. Además, la universidad señala que ha estado presente educando a las comunidades desde la Guajira hasta el Amazonas, llegando a cientos de municipios. Ese trabajo ha permitido llevar educación de calidad a jóvenes y profesionales en todo el país, conectándolos con el mundo y acortando distancias.

Con reconocimientos como el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, esta universidad no solo facilita el acceso a posgrados de calidad, sino que contribuye a democratizar la educación superior, derribando barreras geográficas y económicas, y ayudando a que más colombianos se pongan en el radar global.

Descubra cómo Unir transforma talento en oportunidades reales sin importar dónde usted esté.

