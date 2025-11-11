Estudiar en Colombia no siempre es una tarea sencilla, pues muchas personas no tienen el tiempo o el dinero para entrar a la universidad y por eso deciden dedicarse a trabajar para ayudar a sus familias.

Otros, por el contrario, arrancan, pero al ver que no les alcanza para el día a día, los materiales, las fotocopias y demás, deciden dejar sus sueños para regresar y ponerse a trabajar de inmediato.

Justamente para que eso no ocurra, el Departamento de Prosperidad Social anunció que a partir de este miércoles, 12 de noviembre, comenzará a entregar el subsidio de Renta Joven, que está dirigido justamente a esta población para que avancen en sus estudios.

“Este programa fomenta el acceso, permanencia y graduación de la educación superior y formación complementaria mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas y gestiona nuevas oportunidades para la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual”, explica Prosperidad Social.

Así las cosas, un total de 170.677 jóvenes de todo el país recibirán un total de 400.000 pesos para que cumplan su objetivo de terminar sus estudios.

Cabe destacar que en total serán 68.500 millones de pesos, los cuales serán destinados al concepto de matricula del primer semestre del año a quienes están en instituciones de educación superior y de apoyo económico de abril y mayo de este año para los participantes del Sena.

Las modalidades en las que se entregará este subsidio, según explicó Prosperidad Social, son:

Abono a cuentas registradas , a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En esta modalidad, podrán retirar la transferencia a partir del 12 de noviembre .

, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En esta modalidad, podrán retirar la transferencia a partir del . Giro, dirigido a jóvenes que no tienen cuenta bancaria activa. En esta modalidad podrán reclamar su transferencia en las oficinas de la entidad bancaria o los puntos autorizados, según la programación que se podrá consultar del 20 al 29 de noviembre a través del enlace de consulta de giros del Banco Agrario, que se dará a conocer próximamente por los canales oficiales.

Por su parte, para quienes quieren aplicar a este subsidio en el ciclo 5 de este año, deben gestionar la postulación a través de la página oficial de Renta Joven o por las líneas oficiales.

