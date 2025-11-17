Este anuncio, hecho por el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, marca un hito en la política social colombiana. No se trata solo de la confirmación de las fechas de pago de fin de año de Colombia Mayor, sino de la materialización de un compromiso gubernamental largamente esperado y que busca mitigar la precaria situación económica de la población de la tercera edad. La entidad ha iniciado el proceso de notificación a más de 1,6 millones de beneficiarios para asegurar que estén al tanto de esta crucial modificación en el programa.

El verdadero foco de esta noticia reside en el aumento sustancial y definitivo del subsidio. El monto de la transferencia monetaria ha pasado de los históricos 80.000 a la cifra de 230.000 pesos, triplicando el valor que se entregaba. Este ajuste no es un simple incremento, sino una reestructuración del apoyo económico que, según las proyecciones de esa cartera, tendrá un impacto directo en la capacidad de las personas mayores para cubrir gastos esenciales, mejorando su calidad de vida y dignidad en la etapa final de sus vidas.

Estas son las fechas de pago del nuevo monto de Colombia Mayor (Pilar Solidario) para fin de año de 2025:

Ciclo 11 (noviembre – diciembre):

Fechas de entrega: desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre.

Beneficiarios: 1’635.343 personas mayores.

Inversión: 374.279 millones de pesos. (Vea también: A adultos mayores de 70 años les entrarán $ 230.000 más por novedad en apetecido subsidio)

Ciclo 12 (cierre de año):

Fechas de entrega: desde el 17 hasta el 31 de diciembre.

Impacto: se espera que hasta 3’000.000 de beneficiarios reciban el incentivo de 230.000 pesos.

Inversión: 688.150 millones de pesos. ¿Cómo reclamar el subsidio de Colombia Mayor o Pilar Solidario? El proceso para reclamar el subsidio del programa Colombia Mayor o Pilar Solidario se ha diversificado para facilitar el acceso a la población adulta mayor, contemplando tanto a quienes poseen cuentas bancarias como a los no bancarizados. La modalidad de pago se adapta a cada beneficiario. Aquellos que están bancarizados pueden recibir la transferencia directamente en su cuenta de ahorros, simplificando el proceso y minimizando la necesidad de desplazarse. Por otro lado, para los beneficiarios que no están bancarizados, el giro se realiza a través de una red amplia de operadores de pago autorizados, asegurando que puedan acceder al beneficio de forma presencial. No obstante, acá están los canales autorizados para reclamar este dinero: Abono en cuenta bancaria : si la persona tiene una cuenta de ahorros en el Banco Agrario, el dinero se deposita directamente allí.

: si la persona tiene una cuenta de ahorros en el Banco Agrario, el dinero se deposita directamente allí. Giro en puntos autorizados : si no tiene cuenta, el pago se hace mediante giro. Los puntos de pago pueden ser oficinas del Banco Agrario o corresponsales bancarios aliados, como SuperGiros o la red que el banco determine.

: si no tiene cuenta, el pago se hace mediante giro. Los puntos de pago pueden ser oficinas del Banco Agrario o corresponsales bancarios aliados, como SuperGiros o la red que el banco determine. Billetera digital: en algunos casos se utilizan billeteras digitales como BICO.

