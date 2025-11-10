La tranquilidad del barrio Cristo Rey, en el sector Guayabal (Medellín), se vio abruptamente interrumpida por un acto de violencia que ha causado una indignación generalizada. Dos adultos mayores fueron víctimas de una salvaje agresión a manos de una pareja, solo por solicitarles que retiraran unos vehículos que obstaculizaban el paso frente a sus residencias.

La situación escaló de una manera inaceptable: el video del incidente, que circula profusamente en redes sociales, muestra el momento en que los ancianos son tirados al piso y golpeados fuertemente por la pareja. Este nivel de brutalidad por un simple pedido de civismo ha puesto de relieve una preocupante falta de respeto y tolerancia en la convivencia urbana. Justamente, hay un momento que sorprendió por la dureza de los golpes, ya que un hombre salió corriendo y le pegó una patada en el air al señor de la tercera edad, enviándolo directo a la acera, en la cual la víctima casi se golpea la cabeza contra un borde, hecho que hubiera podido terminar en un peor desenlace.

La difusión del material audiovisual ha servido no solo como prueba de la cobarde agresión, sino también como catalizador de la respuesta ciudadana. Afortunadamente, varios transeúntes y vecinos, alarmados por la escena, intervinieron para detener el violento ataque y socorrer a las dos personas de la tercera edad, evitando consecuencias aún más graves. No obstante, llamó la atención que muchos se demoraron en acudir, a pesar que estaban viendo la golpiza. El hecho que una simple discusión por espacio público degenere en una paliza a dos personas indefensas, subraya la gravedad extrema de este caso, que trasciende el altercado vecinal para convertirse en un serio problema de seguridad y civismo.

#RECAHAZO. Indignación total en el b/Cristo Rey, sector Guayabal de la ciudad de Medellín, donde dos personas de la 3ra edad fueron salevajemente agredidas por una pareja de energúmenos a los que se les pudió que retiraran unos vehículos que bloqueaban el paso frente a sus casas. pic.twitter.com/Hq2E4JneTD — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 10, 2025

“Más indignación da ver cómo la gente ahora se preocupa más por grabar este tipo de situaciones que de hacer algo“, “deberían echar un vistazo a la Comuna 13, las calles son parqueaderos literalmente le toca caminar a uno por la mitad de la calle y enseguida los mismos conductores se enojan porque uno lo hace”, y “no sé quién es peor, si los cobardes que agreden a ese par de personas o los cobardes que ven todo y no hacen nada”, son solo parte de los comentario que están en el ‘post’ compartido por Colombia Oscura en X.

¿Cómo demandar a una persona por maltrato a un adulto mayor?

El primer paso crucial para activar el aparato judicial en casos de maltrato a personas mayores es la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Este trámite puede hacerse de manera verbal o escrita, buscando siempre la accesibilidad para el denunciante. Es fundamental que la persona que presenta el caso narre de forma clara y breve todos aquellos comportamientos, hechos, u omisiones que considera que constituyen el delito de maltrato. La precisión en la descripción de los eventos y la identificación de las circunstancias son elementos clave que permitirán a las autoridades iniciar una investigación sólida y determinar si los actos denunciados encajan en el tipo penal correspondiente. (Vea también: Bogotá celebra a las personas mayores: inclusión, derechos y combate al edadismo en el Día Internacional) La denuncia no es solo un requisito legal, sino un acto de protección y justicia que pone fin al ciclo de violencia. Una vez radicada la querella, la Fiscalía tiene la obligación de iniciar una indagación preliminar para recopilar pruebas, verificar la veracidad de los hechos y establecer la identidad del presunto agresor. Es importante recordar que el maltrato puede manifestarse de diversas formas —físico, psicológico, económico o por abandono—, y cualquier indicio debe ser reportado. Este proceso busca garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de los adultos mayores, asegurando que los responsables de estas conductas sean llevados ante la justicia.

