En las elecciones legislativas de 2026, varias familias políticas buscan extender su presencia en el Congreso de la República, ya sea con primos, hermanos u otros parientes inscritos como candidatos para el Senado y la Cámara de Representantes.

De acuerdo con El Tiempo, una de las listas más llamativas es la conformada por Nicolás y David Barguil en el departamento de Córdoba. David Barguil, expresidente del directorio nacional del Partido Conservador y excandidato presidencial, lidera la lista al Senado de esa colectividad, mientras que su primo Nicolás encabeza la nómina para la Cámara por la misma región. Ambos promueven una campaña conjunta que busca consolidar el apoyo conservador en sus respectivas circunscripciones.

En el Partido Liberal también hay presencia familiar con Héctor Olimpo Espinosa y su prima Leonor Espinosa. Él aspira al Senado y ella encabeza la lista a la Cámara por Bogotá. Este caso refleja cómo parientes pueden postularse en distintas corporaciones sin infringir la normativa, que solo prohíbe que hermanos compitan por el mismo cargo.

En Antioquia, la coalición política alrededor del movimiento del alcalde de Medellín incluye a Juliana Gutiérrez, quien encabeza la lista al Senado, y a su primo José Miguel Zuluaga, que aspira a la Cámara de Representantes. La estrategia busca capitalizar parte del respaldo regional obtenido en recientes procesos electorales locales.

Una pugna distinta se da en Caldas, donde primos que pertenecen a la misma corriente política se enfrentan por las maquinarias electorales. Santiago Osorio, representante a la Cámara con apoyo del Pacto Histórico y la Alianza Verde, compite con su primo Carlos Mario Marín, exalcalde de Manizales, quien decidió inscribirse en una coalición distinta tras diferencias internas en el partido, de acuerdo con el rotativo.

La presencia de la familia Blel también se mantiene en el Valle de Upar con Juliana Aray, actual representante por Bolívar, quien busca mantener su curul. Aray es hija adoptiva de un exsenador con trayectoria política reconocida en esa región.

En el Valle del Cauca, otro caso familiar aparece con Juan Fernando Reyes Kuri, aspirante al Senado por el Nuevo Liberalismo, quien tiene lazos familiares con el senador Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista por Cambio Radical.

Además de estos casos directos de primos y familiares, hay otros vínculos conexos en el ambiente político. Por ejemplo, se menciona a Iván Leonidas Name, sobrino de un expresidente del Senado implicado en investigaciones judiciales, y a María Clara Ramírez Ferro, quien busca repetir curul y es esposa de otro político con trayectoria en el Congreso. También José David Name, primo de un expresidente del Congreso, compite por un escaño por el partido La U.

Estos ejemplos ilustran cómo, en el periodo previo a las votaciones de marzo de 2026, las dinámicas familiares y las redes políticas regionales juegan un papel importante en la conformación de las listas de candidatos al Congreso, en algunos casos buscando consolidar legados y en otros enfrentándose por la representación política en distintas regiones del país.

