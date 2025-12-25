Las autoridades colombianas identificaron a tres hombres conocidos con los alias de Óscar, Arbey y Satélite como presuntos responsables del aumento de hechos violentos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde en las últimas semanas se registran enfrentamientos armados y desplazamientos de población civil.

Según información de inteligencia, difundida por Noticias RCN, estos individuos integrarían estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y estarían vinculados a acciones orientadas al control territorial en corredores estratégicos de la zona, una región clave por la presencia de economías ilegales y su cercanía con la frontera venezolana.

La confrontación entre grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las antiguas Farc, mantiene en riesgo a comunidades rurales de varios municipios, con reportes de confinamientos y salidas forzadas de familias que buscan proteger su integridad.

Frente a este escenario, la Fuerza Pública mantiene operativos en el territorio con el objetivo de debilitar las estructuras armadas ilegales y recuperar el control en sectores afectados por la violencia. Las autoridades señalaron que las acciones de seguridad continuarán mientras se adoptan medidas de atención humanitaria para la población afectada.

¿Por qué hay disputa por control en el Catatumbo?

El analista de conflicto armado Carlos Soler, según recogió el citado medio, explicó que la escalada violenta responde a una disputa por el dominio del Catatumbo como corredor estratégico en la frontera con Venezuela. Según el experto, el Eln mantiene una ofensiva sostenida con el propósito de consolidar su influencia en la región y reconfigurar el poder armado local.

“El Eln sigue desestabilizando el Catatumbo como corredor estratégico con Venezuela en la frontera binacional. Allí, en diciembre, a sangre y fuego el Eln desde Arauca se tomó y desplazó al frente 33 de la Farc”, aseguró Soler.

