Después de semanas de conversaciones entre las partes involucradas, Colsubsidio retomará la dispensación de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS. El anuncio se dio tras la firma de un acuerdo que contó con la intermediación del Gobierno Nacional y que permitió destrabar las deudas pendientes entre la EPS y el gestor farmacéutico, según informó Caracol Radio.

Con este nuevo paso, los pacientes de la Nueva EPS podrían empezar a reclamar sus medicamentos desde este jueves en los puntos de Colsubsidio. No obstante, las autoridades y la entidad hicieron un llamado a la ciudadanía para que el proceso se lleve a cabo de forma escalonada, con el fin de evitar congestiones y garantizar una atención ordenada.

Antes de que esto se confirmara, los casos en los que pacientes se iban con las manos vacías eran cada vez más. Por ejemplo, este lunes 9 de febrero en Soacha, Cundinamarca, cientos de pacientes llegaron para reclamar medicinas, pero se encontraron con un panorama poco alentador y sin éxito, al no recibir nada de lo que solicitaban, según registró Noticias RCN.

La reactivación del servicio se produce en medio de la compleja situación administrativa que atraviesa la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional. En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre dificultades internas que han afectado la gestión y la respuesta oportuna a los usuarios.

Según ha señalado la defensora del Pueblo, Iris Marín, uno de los principales problemas ha sido la inestabilidad en la dirección de la entidad, con cambios frecuentes de interventores que han dificultado la continuidad de los planes de trabajo. Esta situación, afirmó, ha impedido avances sostenidos en la atención de las necesidades de los afiliados.

A estas fallas se suma el hallazgo de miles de comunicaciones judiciales sin atender. De acuerdo con la Defensoría, el actual interventor, Luis Óscar Galves, informó que se encontraron más de 123.000 correos relacionados con tutelas que no habían sido abiertos, lo que obligó a poner en marcha un plan de contingencia para ponerse al día.

En ese escenario, el acuerdo con Colsubsidio representa un alivio para miles de pacientes que habían enfrentado retrasos en la entrega de sus tratamientos. Las autoridades insistieron en que el objetivo es normalizar gradualmente el servicio y evitar nuevas afectaciones a los usuarios del sistema de salud.

