Nueva EPS lanzó un llamado urgente al respeto por la integridad de sus colaboradores y de los funcionarios de gestores farmacéuticos e IPS, tras una seguidilla de agresiones físicas, amenazas y daños a instalaciones registradas en varias ciudades del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: 2025 fue el año de las quejas contra las EPS en Colombia: más de 2 millones)

De acuerdo con la entidad, en los últimos días se han presentado diferentes hechos de violencia contra personal asistencial y administrativo en Medellín, Ibagué y Bogotá.

En estos casos, funcionarios del gestor farmacéutico Medic habrían sido golpeados por algunos usuarios, mientras que fachadas y mobiliario de oficinas de atención resultaron vandalizados. El episodio más grave, según la EPS, ocurrió en una sede de Bogotá, donde se denunciaron amenazas con armas de fuego.

Lee También

Ante este panorama, Nueva EPS fue enfática en advertir que la continuidad del servicio podría verse seriamente afectada. Los nuevos gestores farmacéuticos han señalado que, si las agresiones persisten, se verán obligados a cerrar de manera preventiva algunos puntos de atención, una medida que impactaría la entrega de medicamentos a miles de usuarios.

“Este llamado se da, además del respeto por la integridad y la vida de los colaboradores, que también son seres humanos, porque, varios gestores han afirmado, que de continuar las agresiones tendrán que suspender los servicios”, expresó la EPS en un comunicado.

Nueva EPS / Alcaldía de Dosquebradas

Lee También

Entrega de medicamentos de Nueva EPS

En medio de la salida intempestiva de algunos gestores farmacéuticos, Nueva EPS ha venido ajustando planes de contingencia para evitar un colapso en la entrega de medicamentos.

En ese proceso, logró acuerdos con nuevos operadores, entre ellos Medic Colombia S.A.S., que ha hecho esfuerzos adicionales para cubrir la demanda en zonas críticas como Ibagué, Medellín y varios municipios de Cundinamarca.

Como parte de esas medidas, el operador amplió horarios de atención, pasando de una jornada tradicional a franjas extendidas entre las 5:00 de la tarde y las 10:00 de la noche. Sin embargo, la EPS advirtió que esta fase de adaptación requiere tiempo y condiciones mínimas de seguridad para el personal, las cuales se han visto afectadas por los recientes ataques.

“La meta es restablecer plenamente la entrega regular de medicamentos”, señaló la EPS, al tiempo que reiteró que la violencia no es el camino para exigir soluciones. Por el contrario, advirtió que este tipo de hechos termina profundizando la crisis y afectando a quienes más necesitan del sistema de salud.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.