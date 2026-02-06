La reciente entrega de vehículos blindados al Ejército Nacional volvió a poner el foco sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos, especialmente porque se produjo pocos días después del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Según informó el Ejército, se trata de 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián entregados por Estados Unidos en el marco del Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), una cooperación que desde 2020 ha permitido la incorporación de 145 unidades actualmente desplegadas en distintas zonas del país.

El acto simbólico se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida y estuvo encabezado por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, junto al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, lo que reforzó el carácter bilateral de la entrega.

Para las Fuerzas Militares, la llegada de estos vehículos hace parte del proceso de modernización y fortalecimiento de capacidades estratégicas y operacionales, pero también ocurre en un momento político clave, tras la reunión sostenida por Petro y Trump en Washington, un encuentro que marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambos gobiernos.

El Ejército Nacional incorporó 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián, que se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la Fuerza. Estos medios fortalecen el desarrollo de las operaciones militares en… pic.twitter.com/u2123TUrLi — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 6, 2026

De acuerdo con el Ejército, la entrega se enmarca en la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) CO-B-VHN, implementada desde 2020, y aún está pendiente la incorporación de 55 vehículos adicionales que permanecen en Estados Unidos, a la espera de trámites administrativos y logísticos para completar la flota proyectada.

Los ASV M1117 Guardián son vehículos blindados 4×4 diseñados para operaciones de movimiento y maniobra, con protección frente a minas y artefactos explosivos improvisados. La institución destacó que estos medios incrementan la capacidad de despliegue de las tropas en zonas con alta complejidad operacional.

En el aspecto técnico, los blindados cuentan con blindaje multicapa, torreta giratoria de 360 grados equipada con ametralladora calibre .50 mm y lanzagranadas automático de 40 mm, además de sistemas de comunicación y visión diurna y nocturna, lo que permite su uso tanto en áreas urbanas como rurales.

El Ejército precisó que el mantenimiento de los vehículos incluye una puesta a punto inicial por parte de Estados Unidos y revisiones periódicas a cargo de batallones especializados de la Fuerza, apoyados por unidades móviles que operan directamente en el terreno.

Zonas a la que llegarán vehículos de Estados Unidos

El despliegue de estos blindados se priorizará en regiones como el Catatumbo, Arauca, Cauca, sur del Valle del Cauca, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, territorios donde la movilidad y la protección resultan determinantes para garantizar la presencia institucional.

Con esta entrega, el Ejército señaló que se refuerzan tanto las capacidades operativas en el terreno como la cooperación con Estados Unidos, en un contexto marcado por señales de recomposición en la relación bilateral tras el reciente encuentro entre Petro y Trump.

