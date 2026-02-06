La Fundación Solidaridad por Colombia lanzó un llamado de auxilio por la situación que atraviesa el departamento de Córdoba, el más afectado del país por la actual ola invernal. La organización activó oficialmente la campaña humanitaria ‘Unidos por Córdoba’, con el objetivo de movilizar ayuda a nivel nacional para atender a las comunidades impactadas por las fuertes lluvias.
De acuerdo con la Fundación, un frente frío atípico provocó el desbordamiento del río Sinú, causando inundaciones en amplias zonas del departamento. Esta situación ha causado la pérdida de cultivos, daños materiales y afectaciones directas a miles de hogares. La calamidad pública ya fue declarada en 17 municipios y, según los reportes, más de 13.000 familias han visto comprometidas sus viviendas, su sustento y sus condiciones de vida.
Municipios como Lorica presentan sectores gravemente afectados. En zonas como Cotocá Arriba y Sarandelo, las inundaciones persisten y las familias continúan intentando recuperar pertenencias, mientras enfrentan necesidades básicas urgentes.
¿Cómo ayudar en la atención humanitaria para Córdoba?
Quienes deseen apoyar la atención humanitaria para las comunidades afectadas en Córdoba pueden hacerlo a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, organización que activó la campaña Unidos por Córdoba para responder a la emergencia provocada por la actual ola invernal.
La Fundación, con más de cinco décadas de experiencia en atención humanitaria, canaliza las donaciones para garantizar que lleguen a las zonas más afectadas y a las comunidades con mayores necesidades.
Los ciudadanos interesados en hacer aportes económicos pueden hacerlo a través de los siguientes medios, habilitados exclusivamente para esta campaña humanitaria:
Cuenta Bancaria – Ayuda Humanitaria Campaña ‘UNIDOS POR CÓRDOBA’.
Bancolombia. Cuenta de ahorros 167-000101-32. Fundación Solidaridad por Colombia. NIT 860.071.169-1.