La Fundación Solidaridad por Colombia lanzó un llamado de auxilio por la situación que atraviesa el departamento de Córdoba, el más afectado del país por la actual ola invernal. La organización activó oficialmente la campaña humanitaria ‘Unidos por Córdoba’, con el objetivo de movilizar ayuda a nivel nacional para atender a las comunidades impactadas por las fuertes lluvias.

De acuerdo con la Fundación, un frente frío atípico provocó el desbordamiento del río Sinú, causando inundaciones en amplias zonas del departamento. Esta situación ha causado la pérdida de cultivos, daños materiales y afectaciones directas a miles de hogares. La calamidad pública ya fue declarada en 17 municipios y, según los reportes, más de 13.000 familias han visto comprometidas sus viviendas, su sustento y sus condiciones de vida.

Municipios como Lorica presentan sectores gravemente afectados. En zonas como Cotocá Arriba y Sarandelo, las inundaciones persisten y las familias continúan intentando recuperar pertenencias, mientras enfrentan necesidades básicas urgentes.

La Fundación Solidaridad por Colombia informó que la campaña estará enfocada en:

La entrega de alimentos.

Kits de aseo.

Ayudas de primera necesidad.

La atención se priorizará en las comunidades con mayores niveles de afectación, como parte de la respuesta a la emergencia que vive el departamento.