En el enjambre político que caracteriza la precampaña presidencial colombiana de 2026, el aspirante a la primera magistratura del país Roy Barreras ha lanzado una aguda crítica a la división que parece asomarse en las plataformas de izquierda y centroizquierda. En un video publicado en sus redes, Barreras se refirió a la decisión de algunos precandidatos que han sorteado el proceso de consulta del Frente por la Vida y, en su lugar, han optado por lanzarse directamente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Según Barreras, estos movimientos directos hacia la primera vuelta son acciones que fragmentan al progresismo, factor que debilita las posibilidades de lograr una victoria.

La crítica de Barreras viene en respuesta a la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual negó la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Como una reacción en cadena, la decisión del CNE ha generado deserciones notables del grupo: Luis Gilberto Murillo, excanciller, lo descartó desde un inicio, mientras que Juan Fernando Cristo, quien se había comprometido inicialmente con la coalición, decidió finalmente apartarse. Ambos decidieron lanzarse directamente a la primera vuelta, acción a la que Barreras se refiere como la verdadera división.

“A punto de entrar a una reunión muy importante para el futuro del cambio y del progresismo, me informan que algunos precandidatos han anunciado que se van directo a primera vuelta. Eso sí que es dividir el progresismo y a la centro-izquierda porque si van a primera vuelta van a competir con Cepeda o conmigo. Hay que hacer la consulta para no dejarles la cancha libre a la derecha, pero el 9 de marzo estaremos unidos todos los progresistas para ofrecerle a Colombia un cambio seguro, pero tranquilo. Son ellos los que dividen, y nosotros proponemos que la unidad es la victoria”, señaló en sus redes sociales.

Para Barreras, la desunidad beneficia a las fuerzas de derecha y centroderecha. Es por esto que urge la conformación de una coalición que incluya a sectores moderados, aun a pesar de las tensiones internas que esto pueda producir en el progresismo colombiano.

