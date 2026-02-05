La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inhabilitar a Iván Cepeda, líder de las encuestas y precandidato presidencial por el Frente Amplio, a pocos meses de las elecciones presidenciales en Colombia ha sacudido el panorama político de la izquierda del país. Este hecho ha producido un clima de tensiones y ha reconfigurado las aspiraciones y alianzas internas dado que Cepeda lideraba las encuestas y se proyectaba como una figura importante para el sector progresista.

Ante este escenario Roy Barreras, quien también es precandidato, anunció su intención de seguir adelante con la consulta, según un video difundido vía X. En este, Barreras ha insistido en la necesidad de fortalecer el proceso con la incorporación de “nuevos protagonistas, mujeres progresistas auténticas de izquierda y otros dirigentes”. Propuso impulsar la elección de senadores y representantes al Congreso el 8 de marzo, y llamar a la unidad de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Juan Fernando Cristo por su parte, ha adoptado una postura más moderada, manifestando la necesidad de una reunión urgente de candidatos para enfrentar la situación. “Necesitamos cambiar este sistema político”, comentó Cristo en entrevista con el diario El Tiempo, y criticó duramente al CNE por comportarse como un “órgano politiquero”.

Las declaraciones más fuertes, sin embargo, provinieron de Camilo Romero, quien catalogó a Barreras como un traidor, en una intervención en el programa El Debate, transmitido por Semana TV. Romero presentó una descripción acusatoria de Barreras y su trayectoria política, señalándolo como un “hombre circunstancial de la política”, y aseveró que su actuar beneficia solo a intereses personales, y no a la colectividad. “Barreras no representa las banderas del progresismo. Su propuesta es egoísta e individual”, declaró Romero en su intervención.

La fractura interna ocasionada por la inhabilitación de Cepeda y las secuelas de esta decisión, muestran las profundas divisiones dentro de la política progresista. Cepeda, que fue descalificado por presunta doble militancia tras la consulta de octubre, ahora enfrentará la primera vuelta directamente, pero su exclusión de la consulta de marzo ha complicado la coalición. Frente a esta situación, Cepeda ha rechazado la decisión del CNE y cuestionado su votación.

Este panorama plantea retos para los candidatos como Barreras, que buscan ampliar el frente con caras nuevas y mantener la unidad ambicionada por el progresismo, y Romero, que defiende la coherencia ideológica y acusa a Barreras de haber maquinado su oportunidad. Todo esto en un entorno electoral en el que la izquierda busca consolidarse en Colombia.

