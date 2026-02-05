El exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, ha anunciado que participará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, después de rechazar una oferta de Claudia López y otros para unirse a una consulta interna del centro. Fajardo, quien se postula para presidente por tercera vez, ha reajustado su estrategia tras resultados mixtos en 2018 y 2022.

Sigue a PULZO en Discover

En 2018, Fajardo estuvo cerca de entrar a la segunda vuelta con 4.6 millones de votos, no obstante, en 2022 sufrió una baja significativa, con solo 865.000 votos, en el cuarto lugar. Según Fajardo, su mala posición en 2022 se debió a una consulta interna desastrosa. Esta mala experiencia llevó al exalcalde de Medellín a priorizar un acercamiento directo a las urnas en estas elecciones, evitando tejer alianzas políticas con centristas como Claudia López.

“Mi reto en la política es derrotar a los extremos […] y evitar que el país caiga en una confrontación alimentada todos los días por la agresión, los insultos, las mentiras y las amenazas que aumentan la rabia y el resentimiento” afirmó Fajardo según un comunicado oficial.

Advierte que los candidatos de los extremos, el izquierdista Iván Cepeda, respaldado por Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, podrían desatar “violencia social insospechada” por su estilo agresivo. Asegura que el panorama electoral no se ve alentador, con Cepeda a la cabeza de las encuestas con alrededor de un 30% de apoyo, y De la Espriella, con una intención de voto del 14% al 20%.

Lee También

Fajardo, a pesar de rechazar unirse con el centro, ha expresado su gratitud y respeto hacia López: “Escuché con atención sus argumentos. Reconozco nuestras coincidencias y el valor democrático de ese mecanismo”. Sin embargo, critica las consultas tradicionales por favorecer a los grandes jugadores políticos y diluir proyectos independientes como el suyo.

Su propuesta es construir una “nueva mayoría”, una coalición que abarque desde la izquierda hasta la derecha moderada para cerrar brechas sociales, garantizar seguridad y lidiar con la corrupción. Este posicionamiento es visto como un intento de plantarse firmemente como un opositor de la polarización.

Lee También

Según recientes encuestas, Fajardo se ubica en el tercer lugar, con un apoyo del 4 % al 10 %, detrás de Cepeda y De la Espriella. Su aval proviene de Dignidad y Compromiso, anunciado en julio de 2025.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.