En pleno auge de la carrera presidencial de 2026, la política colombiana se ve envuelta en un escándalo que tiene como protagonistas al presidente Gustavo Petro, su hermano Juan Fernando Petro, la precandidata Vicky Dávila y el capo de la mafia ‘Pipe Tuluá’. Un audio revelado por Dávila y sustentado en informes de El Tiempo señala a Juan Fernando Petro de recibir dinero para la campaña de 2022.

Sigue a PULZO en Discover

Según la precandidata presidencial, Dávila se hizo con un audio que circulaba en distintos medios de comunicación aquella mañana. El material, presuntamente proveniente de allegados a ‘Pipe Tuluá’, alias del capo Andrés Felipe Marín Silva, jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’, fue desvelado mientras Tuluá era extraditado a Estados Unidos. En dicho audio, el capo alega tener pruebas que implican a Juan Fernando Petro en un caso de supuesta corrupción, acusándolo de recibir dinero para la campaña presidencial de su hermano en 2022.

‘Pipe Tuluá’ niega en el audio las insinuaciones hechas por el presidente Petro de comprar funcionarios públicos. Contrarresta dichas acusaciones con las propias: “Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”, alega.

El citado medio corroboró la autenticidad del audio y publicó una fotografía que presuntamente muestra a Juan Fernando Petro en una videollamada con ‘Pipe Tuluá’. Por su parte, Juan Fernando Petro negó categóricamente las acusaciones en una entrevista con el periódico: “Nunca le di un solo peso a la Campaña Petro… Lo que hicimos fue una campaña con las uñas, en hoteles baratos, para poder comer y dormir, una campaña a favor de mi hermano por cuenta propia”, declaró, y calificó la fotografía de ser un montaje.

Lee También

Juan Fernando Petro añadió además que en el pasado se le había intentado extorsionar con un video que supuestamente lo mostraba recibiendo grandes sumas de dinero. Sin embargo, afirmó que nunca tuvo contacto directo con el entorno de ‘Pipe Tuluá’ y señaló que el momento de la aparición del audio era sospechoso, sugiriendo que podía ser una estrategia política de los candidatos presidenciales que llevan la delantera en las encuestas.

Lee También

Esta situación se produce en un contexto crucial, enfocado mayormente en las próximas elecciones presidenciales, creando gran revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación del país. Este incidente pone en entredicho la integridad de la campaña Petro Presidente 2022 y podría tener implicaciones significativas en el escenario político de Colombia.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.