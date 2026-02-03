Un conductor del SITP en Bogtotá fue gravemente atacado por un pasajero, quien quedó grabado en video mientras cometía su reprochable comportamiento. Aunque no se detalló exactamente en qué dirección ocurrió, el acto de intolerancia se dio durante el día de este martes 3 de febrero.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Conductor de SITP le mandó bus a hombre en monopatín: violenta pelea casi acaba en tragedia)

Según dijeron testigos a Blu Radio, el usuario, vestido con un saco azul y un jean, le pidió que abriera la puerta de la mitad. El conductor se habría negado, ya que la también conocida como salida secundaria es de uso exclusivo para personas con discapacidad o en caso de emergencia.

La negativa habría desatado la furia del ciudadano, quien optó por recurrir a la violencia física en lugar de razonar desde el diálogo. En el video que se hizo viral en redes se observa al sujeto abalanzarse en contra del operario del SITP y quien todavía estaba sentado en su respectiva silla.

Lee También

Desde allí, el energúmeno lo aprisionó y le propinó varios puños, mientras el empleado del servicio de transporte público trataba de cubrirse de los golpes. Finalmente, el sujeto se bajó del bus, pero, como se dice popularmente en redes, se hizo famoso por su bochornosa actitud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blu Radio (@bluradio)

(Lea también: [Video] Policía la agarró contra compañero en carril de Transmilenio y le dio puños y patadas)

Esto dijo Transmilenio por agresión contra conductor del SITP en Bogotá

La empresa de transporte repudió la agresión contra el conductor y aseguró que tomó medidas para establecer dónde, cuándo y en qué contexto exacto se dio el ataque. A su vez, reiteró que los accesos con rampa, como los de las puertas secundarias, son de prioridad para personas con discapacidad, mujeres gestantes o adultos de la tercera edad; no se puede pedir que se abra si no se cumplen esas condiciones.

Transmilenio agregó que pondrá el video y testimonios en conocimiento de las autoridades para que se identifique al agresor y se le impongan las respectivas sanciones legales, al haber puesto en riesgo tanto al conductor como al resto de pasajeros. A su vez, la entidad pidió a la ciudadanía que se comporten con la finalidad de darle un buen uso al SITP y que favorezca la buena convivencia entre usuarios.

* Pulzo.com se escribe con Z