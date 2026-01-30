Dos conductores de motocicleta protagonizaron un violento enfrentamiento en plena vía pública de Bogotá, un hecho que quedó registrado en un video aficionado que comenzó a circular en redes sociales este jueves 29 de enero.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Varios vehículos en Bogotá se salvarán, por ahora, del pico y placa; Galán dio detalles)

Aunque hasta el momento no se ha establecido el lugar exacto donde ocurrió el altercado, las imágenes muestran a los dos motociclistas detenidos sobre la calzada mientras discuten. En medio de la confrontación, uno de ellos desciende de su vehículo y agrede al otro lanzándole el casco en repetidas ocasiones.

Ante la agresión, el segundo conductor responde sacando lo que sería un arma traumática y hace un disparo, lo que causa mayor tensión en el lugar. El video no permite establecer si alguna de las personas resultó herida ni cómo terminó el enfrentamiento.

Hasta ahora, no se ha confirmado la causa que originó la pelea entre los dos motociclistas. Asimismo, las autoridades locales no han entregado información sobre la identidad de los involucrados ni sobre posibles capturas o sanciones.

Según se conoció, el material audiovisual está siendo analizado como elemento de prueba para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, los internautas no han parado de dejar comentarios en la publicación hecha por Colombia Oscura en X: “Ni entre ellos se soportan“, “ahorita sale Petro a decir que disparó por amor”, “Bogotá siendo Bogotá”, ¿Bogotá hace unos días no era la mejor ciudad de Colombia superando a Medellín?” y “para un loco siempre hay otro más loco, mijo”, son solo algunas de las reacciones.

¿Por qué hay tanta intolerancia vial en Bogotá?

La intolerancia vial en Bogotá se ha convertido en una de las principales problemáticas de movilidad en la ciudad, impulsada por una combinación de factores estructurales y sociales. De acuerdo con lo expuesto por algunos integrantes del Concejo de Bogotá, la alta congestión vehicular, el deterioro de las vías y la ejecución de obras sin planes efectivos de mitigación han contribuido a aumentar los niveles de estrés entre los conductores.

A esto se suman las deficiencias del sistema de transporte público, que obligan a miles de ciudadanos a pasar largos periodos de tiempo en desplazamientos diarios. Esta situación, según los concejales, genera un estrés crónico que se manifiesta en comportamientos agresivos, irrespeto por las normas de tránsito y las señales viales, así como en enfrentamientos verbales y físicos entre actores viales.

Las autoridades han señalado que este fenómeno no solo afecta la convivencia en las calles, sino que también incrementa el riesgo de accidentes de tránsito en la capital.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.