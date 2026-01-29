Un hurto cometido en plena zona financiera del centro internacional de Bogotá desencadenó una larga persecución policial que terminó con la captura de dos hombres en la localidad de Teusaquillo, luego de que los sospechosos se accidentaran mientras intentaban huir.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles 28 de enero, hacia las 10:30 a. m., cuando un ciudadano fue despojado de su teléfono celular iPhone por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en el sector de Santa Fe. Tras el robo, la víctima alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió la reacción de las patrullas del sector.

Según información conocida por El Tiempo, los presuntos delincuentes escaparon a alta velocidad en una motocicleta Bajaj Dominar 400 MT, modelo 2018, con dirección al norte de la ciudad. Durante varias cuadras intentaron evadir a los uniformados doblando en diferentes intersecciones, hasta que llegaron a la calle 36 con carrera 17, en Teusaquillo.

En ese punto, los hombres omitieron una señal de ‘pare’ y colisionaron contra un vehículo particular que transitaba por la vía. A raíz del impacto, ambos resultaron lesionados y fueron reducidos de inmediato por la Policía, que los capturó en flagrancia por el delito de hurto calificado y agravado.

Durante el procedimiento, uno de los capturados manifestó tener dolores en la cadera, rodilla y tobillo, producto del choque. “No puedo, no puedo. Me jodí la cadera”, expresó mientras cojeaba frente a los uniformados.

#ATENTOS. En estos momentos nos reportan la captura de un par de fleteros en cra 17 con cl 35, loc/Teusaquillo (Bogotá). Video suministrado por seguidor evidencia a los dos individuos capturados por la Policía. Según las imágenes, se movilizaban en una motocicleta placas QWI80E. pic.twitter.com/21JQHKfGSu — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 28, 2026

En el registro posterior, las autoridades hallaron el iPhone robado, avaluado en cerca de 3 millones de pesos. El propietario del dispositivo fue contactado, reconoció el celular y formalizó la denuncia correspondiente.

De manera preliminar, el medio mencionado estableció que ninguno de los capturados presenta antecedentes judiciales. No obstante, uno de ellos, de 35 años, es el dueño de la motocicleta utilizada para cometer el hurto y deberá asumir, además del proceso penal, sanciones económicas por infracciones de tránsito.

Las autoridades confirmaron que la motocicleta circulaba sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), infracción que acarrea una multa de 1’266.100 pesos. Asimismo, se le impuso un comparendo adicional por no contar con la revisión técnico-mecánica vigente, por 633.200 pesos. En total, las multas ascienden a 1’899.300 pesos, y el vehículo fue inmovilizado.

Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación judicial.

