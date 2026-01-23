Un intento de asalto a plena luz del día terminó frustrado en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, luego de que una trabajadora enfrentara a tres hombres armados y lograra recuperar el dinero que pretendían robar. El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, volvió a encender las alertas por la inseguridad en esta zona del suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con el informe de Citytv, los hechos ocurrieron cuando tres delincuentes armados ingresaron a una tienda y amenazaron a tres mujeres que se encontraban atendiendo el local. Los hombres intimidaron a las empleadas y alcanzaron a guardar el dinero de las ventas —cerca de 17 millones de pesos— en una maleta, con la intención de huir rápidamente del lugar.

Sin embargo, lo que no esperaban los asaltantes fue la reacción de una de las trabajadoras. Según relataron las víctimas al mismo medio, mientras uno de los delincuentes se disponía a salir del establecimiento, la mujer decidió enfrentarlo, le arrebató la maleta con el dinero y logró incluso quedarse con parte de las pertenencias de los agresores, evitando así que el hurto se consumara.

Las cámaras de seguridad muestran los momentos de tensión vividos dentro del local, así como la intimidación con armas de fuego contra las empleadas. En medio del pánico, una de las mujeres salió a la calle a pedir ayuda, con la esperanza de que alguna patrulla de la Policía llegara al sitio. Sin embargo, según contaron, la ayuda no apareció en ese momento.

En diálogo con Citytv, una de las trabajadoras explicó que su reacción estuvo motivada por el temor por la seguridad de su hijo menor de edad, quien se encontraba cerca del lugar.

“Pensé en la seguridad ante todo de mi hijo, pues él salió corriendo a pedir ayuda. Es un niño menor de edad. Gracias a Dios el muchacho que vendía ensaladas al frente entró, pero no pudo hacer mucho”, relató.

La mujer también detalló cómo logró recuperar el dinero justo cuando el delincuente armado estaba por salir del local:

“Cuando yo ya me di cuenta de que el tipo que estaba armado ya estaba un poquito más afuera, cerré y me enfrenté con el delincuente”, afirmó.

Las víctimas señalaron además que los mismos hombres podrían estar vinculados a otro robo ocurrido hace aproximadamente dos semanas en un restaurante cercano, lo que ha generado mayor preocupación entre los comerciantes del sector.

Tras lo ocurrido, habitantes y dueños de establecimientos de Patio Bonito hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la presencia policial, al advertir un incremento de los hechos delictivos en esta zona de Kennedy, donde aseguran que los robos se han vuelto cada vez más frecuentes.

