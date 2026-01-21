Ladrones están sembrando temor entre comerciantes y transeúntes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, por una serie de robos que se han venido registrando de manera reiterada en un mismo sector de la ciudad.

Los hechos han ocurrido en la avenida Villavicencio, entre las carreras 80, 81 y 82, donde un grupo de delincuentes actúa de forma sistemática no solo contra locales comerciales, sino también contra ciclistas y peatones que transitan por la zona. La modalidad ha causado especial preocupación entre los habitantes del sector.

Según informó Noticias Caracol, serían cerca de nueve hombres los que participan en estos robos. Los sujetos intimidan a sus víctimas utilizando armas blancas y, en algunos casos, armas de fuego. De acuerdo con los testimonios recopilados, los delincuentes rodean a las personas y las acorralan para despojarlas de sus pertenencias, sin importar si entre las víctimas hay adultos mayores o menores de edad.

Tras cometer los hurtos, los responsables huyen rápidamente en bicicletas, lo que dificulta la reacción de la comunidad. Vecinos y comerciantes aseguran que el miedo a resultar heridos les impide intervenir o enfrentar a los asaltantes.

#OjoDeLaNoche | En el occidente de Bogotá hay preocupación por un grupo de ladrones que entran a los comercios en manada. Hurtos han quedado grabados en video. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/AtDx7ASvqR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 21, 2026

Ante esta situación, los habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades para que se refuercen los esquemas de seguridad y se incremente la presencia policial, con el fin de frenar estos hechos que afectan la tranquilidad de la zona.

¿Cuáles son las localidades más inseguras de Bogotá?

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en Bogotá y, de acuerdo con las cifras más recientes de 2025, algunas localidades concentran los mayores índices de delitos, especialmente el hurto a personas.

Según los datos disponibles, la localidad de Kennedy encabeza el ranking de inseguridad en la capital. En esta zona de la ciudad, el delito más recurrente es el hurto a personas, con más de 7.000 ciudadanos afectados durante 2025. Este tipo de hechos la ubica como la localidad con mayor número de casos reportados en este periodo.

En el segundo lugar se encuentra Suba, que registra una tasa de hurto a personas de 60,52 casos por cada 10.000 habitantes. Estas cifras, dadas a conocer por el Concejo de Bogotá, reflejan una alta incidencia de este delito en una de las localidades más pobladas de la capital.

El tercer puesto del ranking lo ocupa Engativá. Allí, los delitos más denunciados también están relacionados con el hurto. Durante 2025 se reportaron 7.584 casos de hurto a personas, además de 3.705 robos de teléfonos celulares, lo que la consolida como una de las zonas con mayores reportes de inseguridad en la ciudad.

Estas cifras permiten dimensionar el panorama de seguridad en Bogotá y evidencian las localidades donde se concentra el mayor número de denuncias por delitos en 2025.