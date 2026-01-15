Bogotá se enfrenta a un problema creciente de los llamados pinchallantas, una modalidad de estafa que amenaza a los conductores en las vías principales de la ciudad. En 2025 se registraron 396 llamadas a la línea de emergencia 123 por esta modalidad, lo que equivale a una denuncia diaria en promedio, según datos de la Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Seguridad. Los infractores colocan objetos cortopunzantes en la vía con el propósito de dañar los neumáticos de los vehículos para luego ofrecer servicios de reparación costosos en talleres cercanos o robar a las víctimas, según informó El Tiempo.

La cobertura de los pinchallantas se concentra en ocho tramos viales, principalmente en avenidas clave que incluyen la Avenida Boyacá, la Avenida 68 y la calle 80. Los pinchallantas operan particularmente en zonas donde hay una concentración de montallantas, lo que favorece su estrategia de estafa.

Para prevenir la victimización, la Secretaría de Seguridad ha emitido varias recomendaciones a los conductores. Entre ellas se incluye verificar que cualquier taller de reparación de neumáticos tenga una lista de precios visible, buscar un montallantas propio en caso de pinchazo, y desconfiar de ofertas sospechosas de precios exorbitantes.

La situación ha sido respondida con una expansión en las inspecciones por parte de las autoridades. El secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó: “Estamos actuando en todos los frentes; con controles a los establecimientos, articulación con la Policía y trabajo con la comunidad para cerrarles el camino a los “pinchallantas”.

Durante el 2025, se inspectaron más de 100 establecimientos, y 58 de ellos fueron suspendidos principalmente en los sectores de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén y Suba. Esta estrategia refuerza el compromiso de las autoridades con la protección de los ciudadanos y la promoción de un ambiente seguro en las vías de Bogotá.

