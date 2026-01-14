La Alcaldía de Bogotá confirmó que el primer Día sin carro y sin moto de 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. La medida está contemplada en el decreto 036 de 2023 y aplicará en toda la ciudad durante la jornada establecida.

De acuerdo con la normativa vigente, el Día sin carro y sin moto se hace el primer jueves del mes de febrero de cada año en la capital del país. Esta iniciativa se ha mantenido durante los últimos años como parte de las estrategias de movilidad adoptadas por el Distrito.

Durante la jornada, estará restringida la circulación de vehículos particulares y motocicletas, salvo las excepciones que contempla el decreto, como los vehículos de emergencia, transporte público, carros eléctricos y otros casos específicos autorizados por la administración distrital.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la medida conlleva una sanción económica, además de la inmovilización del vehículo. La Alcaldía indicó que en los próximos días se divulgará información adicional sobre las excepciones, controles y alternativas de movilidad para esa fecha.

¿Cuánto vale el comparendo por Día sin carro en Bogotá 2026?

Durante las jornadas de Día sin carro y sin moto en Bogotá, las autoridades de tránsito intensifican los controles para garantizar el cumplimiento de la medida, que busca reducir la congestión y las emisiones contaminantes en la ciudad.

Para 2026, los conductores que circulen sin estar dentro de las excepciones establecidas deberán asumir una multa de 633.200 pesos, según el valor vigente para la infracción C14, contemplada en el Código Nacional de Tránsito. Esta falta se aplica a quienes transiten por vías restringidas en horarios o fechas en los que está prohibida la circulación de vehículos particulares.

Además del comparendo económico, la norma establece que el vehículo será inmovilizado, lo que implica costos adicionales asociados al traslado en grúa y al tiempo de permanencia en los patios autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos informarse con antelación sobre las fechas del día sin carro, las excepciones vigentes y las alternativas de transporte público habilitadas para evitar sanciones y contratiempos.

¿Qué carros están exentos del Día sin carro en Bogotá 2026?

Lo que es un hecho, es que los que creían que pagar el pico y placa solidario los salvaría de esta jornada, deben bajarse de la nube, porque si son cogidos andando por los corredores viales de la capital deberán enfrentarse a duras medidas económicas.

No hay ningún permiso especial para circular en vehículo durante el Día sin carro, así lo explica la página de la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Sin embargo, aclara que sí existen algunas excepciones, que son las siguientes: Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletas.

Transporte público.

Transporte escolar.

Vehículos de emergencia: ambulancias, carros de bomberos y otros vehículos de atención urgente podrán transitar sin restricciones.

Vehículos de transporte de valores.

Motocicletas destinadas a mensajería, domicilios, vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección: aquellos destinados a la protección de personas en situación de riesgo.

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros.

Vehículos diplomáticos o consulares.

Vehículos militares, de la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado: Incluyendo los del CTI seccional Bogotá.

Carros fúnebres.

Transporte para personas con discapacidad.

