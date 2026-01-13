Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en la avenida Suba, a la altura de la estación Gratamira, en el noroccidente de Bogotá. El hecho dejó como saldo un motociclista fallecido, tras un choque con un camión.

De acuerdo con la información preliminar compartida por @gatonoticiasbogota, el siniestro ocurrió en el sentido norte–sur, en el cruce de la avenida Suba con calle 136, cuando, por causas que aún son materia de investigación, se produjo la colisión entre el vehículo de carga y la motocicleta.

Unidades de tránsito y organismos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación y adelantar las diligencias judiciales correspondientes, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo. El accidente causó congestión vehicular en el sector, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas y transitar con precaución.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho y reiteraron el llamado a los conductores, especialmente a motociclistas, a extremar las medidas de seguridad y respetar las normas de tránsito.

¿Qué se debe hacer en caso de presenciar un accidente de tránsito en Bogotá?

La seguridad del lugar debe ser verificada antes de intervenir, evitando ponerse en riesgo. Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123. La ubicación exacta del accidente debe ser informada, incluyendo referencias cercanas o direcciones visibles. El tránsito debe ser advertido mediante señales, luces intermitentes o triángulos, si es posible hacerlo con seguridad. Las personas heridas no deben ser movidas, salvo que exista riesgo de incendio, explosión o atropello. La respiración y el estado de conciencia de las víctimas deben ser observados mientras llega la ayuda. El sangrado visible debe ser controlado aplicando presión directa con un paño limpio, si se cuenta con él. La calma debe ser transmitida a las personas afectadas, evitando generar pánico. La información solicitada por las autoridades debe ser suministrada de forma clara y veraz. La llegada del personal médico y de tránsito debe ser esperada, sin abandonar el lugar si se es testigo clave.

