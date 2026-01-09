En el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy, quedó grabada una escena que encendió alertas entre vecinos y transeúntes: dos jóvenes se enfrentaron con cuchillos en plena vía pública, a la altura de la calle 6C con carrera 96D, frente a un patinódromo y alrededor de las 6:00 de la tarde.

Las imágenes muestran lo que parece una pelea a cuchillo entre ambos, con movimientos de ataque y defensa que simulan un enfrentamiento real. Sin embargo, todo apunta a que se trataría de un “juego” entre los involucrados.

Aun así, se trata de una práctica riesgosa que puede terminar en una tragedia y poner en peligro no solo a quienes participan, sino también a quienes pasan por el lugar.

El episodio, registrado a plena luz del día, se suma a los videos que circulan en redes sobre maniobras imprudentes en espacios públicos y deja en evidencia los riesgos de manipular armas blancas bajo la idea de simple entretenimiento.

