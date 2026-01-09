La hermana de Sandra Milena Castro Quiñónez, la mujer de 31 años que fue brutalmente atacada por su pareja el pasado primero de enero en el barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá, aseguró que la recuperación de su familiar ha sido un verdadero milagro y reiteró el llamado para que el responsable reciba una condena ejemplar.

“Afortunadamente ha ido evolucionando muy bien, ya le quitaron el tubo que tenía en la tráquea… es un milagro”, afirmó la mujer en Noticias Caracol, al referirse al estado de salud de Sandra Milena, quien sobrevivió a un ataque que estuvo a punto de costarle la vida.

Los hechos ocurrieron a las 5:38 de la tarde del primero de enero, cuando cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron la agresión. En las imágenes se observa a César Camilo Aldana Vargas, instructor de judo de 43 años, atacando violentamente a su pareja. Según se conoció, primero la golpeó con un arma de fuego y luego fue hasta la cocina, donde tomó un cuchillo con el que le habría causado al menos 55 heridas.

De acuerdo con el testimonio de la hermana de la víctima, el ataque se habría originado porque el agresor no aceptó la decisión de Sandra Milena de terminar la relación. “Él no aceptó el hecho de que ella le dijera que no quería vivir más con él”, señaló.

Uno de los aspectos más dolorosos del caso es el impacto emocional que dejó en el hijo de 11 años de la mujer, quien presenció parte de la agresión y trató de detener el ataque. “Mi sobrino está muy afectado, la vida nos cambió a todos, pero especialmente al niño. No duerme igual, no ha vuelto a ser el mismo”, relató en el mencionado medio.

La familiar destacó el acto de valentía del menor, quien, según su versión, fue clave para que el desenlace no fuera fatal. “Si no hubiera sido por el niño, que puso su cuerpo encima del de ella para que no la agrediera más en los órganos vitales, la historia hubiera sido otra. Es un niño muy valiente”, expresó.

Hermana de mujer agredida con arma cortopunzante por parte de su esposo da detalles de lo ocurrido y el estado de salud de su familiar: “Él no aceptó el hecho de que ella le dijera que no quería vivir más con él”. Todos los detalles en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/oOGn5NPj4o — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 9, 2026

Sobre el proceso judicial, la hermana confirmó que el agresor aceptó cargos, pero insistió en que no debe beneficiarse de una reducción significativa de la pena. “La rebaja no puede ser muy grande. Él actuó consciente de lo que estaba haciendo, fue algo premeditado. Esto no fue un ataque de rabia. Él empacó su maleta antes, organizó cómo iba a hacer todo. No pueden decir que estaba loco”, afirmó.

Finalmente, la familia reiteró su exigencia de justicia. “Como familia pedimos que le caiga todo el peso de la ley”, concluyó.

El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, mientras la víctima avanza en su proceso de recuperación física y emocional, acompañada de su familia.

